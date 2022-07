Preise steigen: Streik in Norwegen belastet Gasförderung

Auch für Norwegen ist der Energiesektor wichtig. Von den rund fünf Millionen Einwohnern arbeiten immerhin 200.000 Menschen in der Branche. Im Vergleich wirkt der aktuelle Streik daher klein: Gerade einmal 70 Mitarbeiter sind einem Zeitungsbericht zu Folge daran beteiligt, schreibt der "Spiegel". Doch die Gewerkschaften planen dies noch auszuweiten. Dahinter steht ein Tarifstreit, bei dem die Gewerkschaftsmitglieder einen Einigungsvorschlag abgelehnt haben und nun eine Reallohnerhöhung fordern.

Preise um 11 Prozent gestiegen

An den Märkten wurden die Unsicherheiten durch den Streik mit Preiserhöhungen quittiert. Für Lieferungen in einem Monat stieg der Preis am Montag um 11 Prozent auf 159,30 Euro.