Lufthansa streicht noch einmal 2.000 Flüge – wegen Personalmangels

Aktualisiert am 13.07.2022 - 15:47 Uhr

Aktualisiert am 13.07.2022 - 15:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streicht die Lufthansa weitere Flüge. Betroffen seien rund 2.000 Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in Frankfurt.