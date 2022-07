USA: Inflation steigt unerwartet stark weiter – teure Energiepreise

Obwohl die US-Notenbank die Zinsen deutlich erhöht, steigt die Inflation in Amerika weiter. Besonders die hohen Energiepreise treiben die Teuerung weiter an.

Die Inflation in den USA zieht wegen steigender Preise für Energie und Lebensmittel weiter an. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Juni auf 9,1 Prozent von 8,6 Prozent im Mai, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.