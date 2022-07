Krise in der Eurozone: Inflation steigt auf Rekordwert von 8,6 Prozent

Aktualisiert am 19.07.2022 - 12:17 Uhr

Aktualisiert am 19.07.2022 - 12:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Eine erste Schätzung wurde bestätigt. Im Vormonat waren die Lebenshaltungskosten um 8,1 Prozent gestiegen.