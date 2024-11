So viel Geld können Ihre alten Sammlerstücke heute wert sein

Diddl-Blätter waren in den 1990er-Jahren der Tauschhit auf dem Schulhof – heute können sie bereits wahre Schätze sein. Warum manche Blätter mehrere hundert Euro wert sind und wie Sie Ihre Sammlung am besten verkaufen.

In den 1990er- und frühen 2000er-Jahren waren Diddl-Blätter mehr als nur Schreibpapier – sie waren Sammelobjekte und Tauschware auf Schulhöfen. Heute verstauben viele dieser Relikte in Kisten auf dem Dachboden. Besonders seltene Exemplare können jedoch inzwischen einen hohen Wert haben. So gab es laut Berichten bereits Verkäufe von seltenen Blöcken, bei denen Sammler bis zu 300 Euro zahlten.