Auto in der Werkstatt: Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Kosten steuerlich geltend machen.

Die meisten Ausgaben rund ums Auto wertet das Finanzamt bei Arbeitnehmern als Privatsache. Auch Reparaturkosten lassen sich daher in der Regel nicht von der Steuer absetzen. Es gibt aber drei Ausnahmen.

Eine Kfz-Reparatur ist keine Handwerkerleistung

Handwerkerleistungen erkennt das Finanzamt nur an, wenn es sich um sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen handelt. Das heißt: Die durchgeführten Arbeiten müssen in Zusammenhang mit der bewohnten Immobilie oder dem Haushalt stehen. Typische Beispiele sind Fliesenverlegen, Installation neuer Armaturen im Bad oder Gartenarbeiten.

Autofahrer können sich die Kosten für ihre Fahrten zur Arbeit teilweise über die Pendlerpauschale zurückholen. Auch die Kfz-Steuer lässt sich in einigen Fällen absetzen.

Diese allgemeinen Reparaturkosten erkennt das Finanzamt an

In erster Linie können Sie Reparaturen rund um Ihre Immobilie absetzen. Die Reparaturkosten dienen dem Erhalt eines Gebäudes. Bei einer vermieteten Immobilie sind Reparaturkosten in kompletter Höhe als Werbungskosten abzugsfähig. Die können beispielsweise anfallen für:

Eine Baumaßnahme unter 4.000 Euro netto gilt aufgrund der Vereinfachung immer als Reparatur. Möglicherweise ist es für Sie aus steuerlicher Sicht sinnvoll, anstehende Reparaturen gestaffelt durchzuführen. So können Sie in einem anderen Bereich Steuern sparen, wenn Sie schon die Ausgaben für Ihr Auto nicht in der Steuererklärung angeben können.