Marco Klock ist Mitgründer und CEO der Verbraucherkanzlei Rightmart. 2015 gegründet, gehören der Kanzlei heute 50 Rechtsanwälte an, die Verbrauchern unter anderem in Verkehrs-, Arbeits- und Mietrechtssachen vertreten. Nach Angaben des Unternehmens laufen pro Jahr etwa 800.000 Anfragen ein. Rightmart arbeitet mit allen Rechtsschutzversicherungen zusammen.

Man muss zwei Ebenen unterscheiden. Oft war da jemand wahrscheinlich wirklich zu schnell unterwegs: Der Verstoß war also materiell da. Formell kann der Bußgeldbescheid aber falsch sein, zum Beispiel weil falsch gemessen wurde. Ein Blitzer war vielleicht nicht richtig geeicht, oder in einer Baustelle waren die Abstandsregeln für Blitzer nicht eingehalten. Ob es moralisch vertretbar ist, gegen einen Bußgeldbescheid vorzugehen, steht auf einem anderen Papier. Es besteht aber eine reelle Chance, ihn formell anzufechten.

Am Ende fällt der Bußgeldbescheid, die Sanktion, nicht einfach weg. Häufig kann man aber in der Verhandlung mit der Behörde oder Staatsanwaltschaft erreichen, dass ein Punkt in eine Geldstrafe umgewandelt wird. Jemand zahlt dann vielleicht 300 Euro, kann aber seinen Führerschein behalten.

Zuerst sollten Verbraucher alle konventionellen Kommunikationswege nutzen, also mailen, anrufen oder einen Brief schreiben. Und noch nichts bezahlen. Wenn die Gegenseite aber nicht reagiert, sollte man relativ schnell beim Anwalt anfragen und die nächsten sinnvollen Schritte abklären. Ein erstes Orientierungsgespräch ist oft kostenlos. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann dort anfragen.

Grundsätzlich haben wir in Deutschland ein verlässliches Rechtssystem: Die Rechtsprechung ist den Verbrauchern nah. Es gibt aber Bereiche, wo es schwer werden kann, Recht durchzusetzen, etwa Online-Glücksspiel. Die Anbieter sitzen oft im Ausland und man kommt schwer an sie heran, kann den Anspruch also nicht geltend machen. Sind viele Menschen betroffen und die "Gegenseite schwer zu fassen", gibt es die Möglichkeit, dass Verbraucher ihre Ansprüche an einen Rechtsdienstleister abtreten. Sie bezahlen eine Gebühr, wenn der Dienstleister mit der Klage Erfolg hat.