Ob Sie als Rentner Steuern zahlen müssen, hängt davon ab, wann Sie in Rente gegangen sind und wie hoch Ihre Rentenbezüge ausfallen. Wir zeigen Ihnen, was bei einer monatlichen Bruttorente von 1.200 Euro gilt.

Wie hoch sind die Steuern bei 1.200 Euro Rente?

Der Rentenfreibetrag schrumpft mit jedem Jahr, das Sie später in Rente gehen. Gehen Sie erst 2058 in Rente, soll er auf null gesunken sein. Von da an müssten Neurentner also ihre gesamte Rente versteuern. Wenn da nicht noch der Grundfreibetrag wäre (siehe Tabelle unten).