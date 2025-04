Beispielrechnung für 1.300 Euro Gehalt

Nehmen wir an, Sie erzielen im Jahr 2025 jeden Monat 1.300 Euro Bruttoeinkommen. Sie sind 1972 geboren, kinderlos, in Steuerklasse 1 veranlagt, wohnen in Baden-Württemberg und sind rentenversicherungspflichtig. Außerdem sind Sie gesetzlich krankenversichert und müssen dort einen Zusatzbeitrag von 2,5 Prozent entrichten.