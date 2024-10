Aktualisiert am 13.10.2024 - 10:46 Uhr

Einkünfte aus Vermietung unterliegen dem Einkommensteuergesetz – Sie müssen sie also versteuern. Wir zeigen, was bei 1.200 Euro im Monat gilt.

Wer ein Haus oder eine Wohnung vermietet, muss auf diese Einkünfte Einkommensteuer zahlen. Wie viel genau, hängt von Ihrem persönlichen Steuersatz ab. Damit das Finanzamt diesen korrekt festsetzen kann, müssen Sie die Mieteinnahmen in der Steuererklärung angeben. Nur so erfährt das Finanzamt überhaupt davon.

1.200 Euro Mieteinnahmen: Wie viel Steuern werden abgezogen?

Der niedrigste Steuersatz für die Einkommensteuer liegt bei 14 Prozent, der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent und der Höchstsatz bei 45 Prozent. Sind Ihre Mieteinnahmen zusammen mit Ihrem weiteren Einkommen allerdings so gering, dass Sie unter dem sogenannten Grundfreibetrag bleiben, müssen Sie gar keine Einkommensteuer zahlen.

2023 lag dieser Freibetrag bei 10.908 Euro. Wenn Sie also 2024 Ihre Steuererklärung für 2023 machen, heißt das, dass Sie auf 10.908 Euro Ihrer Jahreseinkünfte gar keine Einkommensteuer zahlen müssen. 2024 liegt der Grundfreibetrag bei 11.784 Euro.

Werbungskosten geltend machen

Abschreibungen

Finanzierungskosten

Herstellungskosten

Möblierte Wohnung

Vermieten Sie eine Immobilie möbliert, dürfen Sie in der Steuererklärung auch das Inventar und die Kosten dafür abschreiben. Und zwar für die gesamte Nutzungsdauer der Möbel. Diese beträgt 13 Jahre.

Viele dieser Posten drücken Ihre Einkünfte aus Vermietung. Hätten Sie also beispielsweise außer den 1.200 Euro Mieteinnahmen im Monat keine weiteren Einkünfte, könnten Sie sogar noch unter dem Grundfreibetrag bleiben und gar keine Steuern auf Ihre Mieteinnahmen zahlen müssen.

Beispielrechnung bei 1.200 Euro Miete

In der Regel dürften die Mieteinnahmen aber nicht Ihre einzigen Einkünfte sein. Nehmen wir beispielhaft an, Sie hätten neben den 1.200 Euro monatlichen Mieteinnahmen noch ein Einkommen von 3.000 Euro brutto. Als kinderloser Single in Steuerklasse 1 müssten Sie im Jahr 2024 dann 638 Euro Einkommensteuer im Monat zahlen oder 7.660 Euro im Jahr. Eventuell abzugsfähige Werbungskosten sind hier noch nicht eingerechnet.