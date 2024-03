Wer seine Steuererklärung einreichen will, kann dafür das System Elster nutzen. Wir erklären, wie das funktioniert und welche Anlagen Sie benötigen.

Keine deutsche Behörde ist bereits so weit digitalisiert wie die Finanzverwaltung. Schon 1996 haben die Steuerverwaltungen der Bundesländer das Projekt Elektronische Steuererklärung gestartet, kurz: Elster. Die Steuer-Plattform hilft Ihnen, Ihre Steuererklärung papierlos abzugeben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das genau anstellen.

Wie mache ich eine Steuererklärung bei Elster?

Bevor Sie selber Ihre Steuererklärung bei Elster machen können, müssen Sie sich registrieren. Dafür benötigen Sie Ihre steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID). Hier erfahren Sie, wo Sie diese finden.

Das Online-Finanzamt fragt Sie außerdem nach persönlichen Daten wie E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Anschließend erhalten Sie eine Aktivierungs-ID per E-Mail und einen Aktivierungs-Code per Post. Der Brief geht an jene Adresse, unter der Sie aktuell gemeldet sind.

Mit den Daten können Sie dann eine Zertifikatsdatei erstellen und herunterladen. Diese benötigen Sie, um sich später bei "Mein Elster" einzuloggen. Sie können mit Ihrer Steuererklärung loslegen.

Wichtige Schritte dabei sind:

Wählen Sie zunächst das Menü "Formulare" aus und klicken Sie auf "Einkommensteuer".

aus und klicken Sie auf "Einkommensteuer". Legen Sie am besten direkt ein Steuerprofil an, in dem Sie Namen und Steuernummer hinterlegen. Dann brauchen Sie diese Daten nicht jedes Mal aufs Neue händisch einzutragen.

an, in dem Sie Namen und Steuernummer hinterlegen. Dann brauchen Sie diese Daten nicht jedes Mal aufs Neue händisch einzutragen. Geben Sie an, für welches Steuerjahr Sie die Einkommensteuererklärung machen wollen.

Sie die Einkommensteuererklärung machen wollen. Legen Sie fest, ob Sie Belege nachreichen möchten. Selbst wenn Sie hier "Nein" angeben, können die Finanzbeamten aber selbstständig Unterlagen anfordern, falls etwas unklar sein sollte.

nachreichen möchten. Selbst wenn Sie hier "Nein" angeben, können die Finanzbeamten aber selbstständig Unterlagen anfordern, falls etwas unklar sein sollte. Nun können Sie die Formulare bearbeiten. Dazu zählt immer der Hauptvordruck , in dem Sie beispielsweise Ihre Bankverbindung angeben. Zudem sind verschiedene Anlagen Pflicht.

, in dem Sie beispielsweise Ihre Bankverbindung angeben. Zudem sind verschiedene Pflicht. Als Arbeitnehmer benötigen Sie die Anlage N für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, die Anlage Vorsorgeaufwand für die Sozialversicherungen und eventuell die Anlage AV , etwa wenn Sie einen Riester-Vertrag haben.

für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, die für die Sozialversicherungen und eventuell die , etwa wenn Sie einen Riester-Vertrag haben. Selbstständige benötigen statt der Anlage N die Anlage S für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und eventuell die Anlage EÜR für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Sollten Sie umsatzsteuerpflichtig sein, wird zudem eine gesonderte Umsatzsteuererklärung fällig.

für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und eventuell die für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Sollten Sie umsatzsteuerpflichtig sein, wird zudem eine gesonderte fällig. Weitere Anlagen sind die Anlage KAP für Einkünfte aus Kapitalvermögen oder die Anlage Kind , wenn Sie ein oder mehrere Kinder haben sollten.

für Einkünfte aus Kapitalvermögen oder die , wenn Sie ein oder mehrere Kinder haben sollten. Ist alles ausgefüllt, schicken Sie die Steuererklärung ans Finanzamt. Der Steuerbescheid sollte einige Wochen später bei Ihnen eintreffen.

Praktisch: Daten, die dem Finanzamt bereits vorliegen, können Sie in Elster per Belegabruf direkt in die Formulare übernehmen lassen. Das spart Ihnen viel Tipperei. Sie sollten die Daten aber auf Richtigkeit prüfen.

Elster führt zudem Plausibilitätsprüfungen bei der Erklärung durch. Das reduziert Fehler und erspart Ihnen eventuelle Rückfragen des Finanzamts.

Ein weiterer Vorteil: Haben Sie einmal eine Steuererklärung erstellt, können Sie die Steuerformulare in den Folgejahren übernehmen. So haben Sie schon mal eine Art Vorlage. Sie müssen dann nur die Daten anpassen, die sich geändert haben.

Ist die Steuererklärung mit Elster kostenlos?

Ja. Die Steuer-Plattform Elster können Sie kostenlos nutzen. Anders ist das bei kommerziellen Steuerprogrammen wie etwa "Wiso Steuersparbuch" oder "Steuersparerklärung". Dafür bieten diese im Gegensatz zu Elster oft explizite Spartipps. Welche Steuersoftware empfehlenswert ist, lesen Sie hier.

Warum gibt es kein ElsterFormular mehr?

Schon seit 2021 gibt es das Programm ElsterFormular nicht mehr. Das Aus für die Software wurde bereits vor einigen Jahren beschlossen, um den Aufwand für die Verwaltung zu verringern. Je mehr Steuerzahler ihre Angaben direkt online machen und übermitteln, desto weniger Arbeit haben die Finanzämter damit.

Mit ElsterFormular blieben Sie aber anders als bei "Mein Elster" weitgehend offline. Perspektivisch will man sogar so weit kommen, dass Steuererklärungen komplett automatisch überprüft werden können – ohne dass eine Sachbearbeiterin draufschauen muss.

ElsterFormular war sozusagen nur die Eins-zu-Eins-Übersetzung der alten Papier-Vordrucke auf den PC. Diese konnten Sie herunterladen und offline ausfüllen. Anschließend konnten Sie sie zwar online an das Finanzamt senden, damit die Steuererklärung als tatsächlich abgegeben galt – mussten aber noch eine komprimierte Version Ihrer Steuererklärung ausdrucken, unterschreiben und ganz analog per Post an Ihr Finanzamt schicken.

Sie konnten ElsterFormular auch komplett papierlos nutzen, wenn Sie die Daten mithilfe eines elektronischen Zertifikats übermittelten. Allerdings ging das nicht ohne eine vorherige Registrierung bei "Mein Elster".

Welche Elster-Version ist aktuell?