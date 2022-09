Gas- und Energiekrise: Experte warnt vor Blackouts im Winter

Aktualisiert am 02.09.2022 - 10:54 Uhr

Aktualisiert am 02.09.2022 - 10:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Saurugg, warnt vor großen Stromausfällen in Europa. Diese Blackouts können Stunden und sogar Tage andauern.

Saurugg wies in einem Gespräch mit dem "Focus" auf einen Vorfall Anfang Januar 2021 hin, als das Umspannwerk Ernestinovo in Kroatien überlastet war und beinahe in weiten Teilen Europas die Lichter ausgegangen wären.