Darum braucht es ein Ölembargo – und keinen Boykott

Die EU-Kommission berät über ein Ölembargo gegen Russland. Tatsächlich braucht es das auch, dennoch sträuben sich einige Länder. Sie fürchten die Folgen – denn diese sind in der Tat unberechenbar.

Kommt jetzt ein EU-weites Embargo gegen russisches Ă–l? Die Zeichen deuten jedenfalls daraufhin. Wirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂĽne) geht davon aus, dass die Kommission am Dienstag ein sechstes Sanktionspaket vorschlagen werde, "inklusive dem Ausstieg vom russischem Ă–l", sagte er am Montagabend.

"Wie hart die Embargo-Bedingungen definiert werden, da wird sicherlich noch ein bisschen beraten werden", so Habeck. Spätestens am Mittwoch soll das Paket stehen.

Embargo ist effektiver als ein Boykott

Was ähnlich klingt und oftmals im selben Zug genannt wird, hat einen entscheidenden Unterschied: Ein Boykott ist freiwillig, hier schließen sich Firmen oder Staaten zusammen, um bestimmte Länder zu boykottieren, sprich: keinen Handel mehr mit diesen zu treiben. In diesem Fall also Russland. Ein Embargo ist dagegen staatlich organisiert, hier müssen alle Firmen mitmachen – ob sie wollen oder nicht.