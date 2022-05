In der von den westlichen Sanktionen betroffenen Finanzbranche in Russland brauchen einige Banken nach Einsch├Ątzung der nationalen Notenbank zus├Ątzliches Kapital. Zudem sollen die 20 gr├Â├čten Geldinstitute des Landes bis Ende des Monats auf ihre Finanzkraft gepr├╝ft w├╝rden.

Dmitri Tulin, erster stellvertretender Notenbankchef, sagte am Mittwoch auf einer Bankenkonferenz, die russischen Banken verf├╝gten insgesamt ├╝ber einen Kapitalpuffer von rund sieben Billionen Rubel (124 Milliarden Dollar). Aber "einige Banken werden eine Kapitalspritze ben├Âtigen", erg├Ąnzte Tulin, ohne Namen zu nennen. "Wir kennen noch nicht alle Details der Kapitalspritze, aber wir haben die Kapazit├Ąt, um alle Probleme der Banken zu l├Âsen."

Ausschluss aus dem SWIFT-Netzwerk

Einige der gr├Â├čten russischen Banken ÔÇô von der staatlich kontrollierten Sberbank und der VTB bis hin zur privaten AlfaBank und anderen ÔÇô wurden von mehreren Sanktionen des Westens getroffen. So reagierten die USA, Gro├čbritannien und die EU auf den russischen Krieg in der Ukraine, der mit der Invasion am 24. Februar 2022 begann.