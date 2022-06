In der Regel wird dabei auch ber├╝cksichtigt, wie hoch die Renditen in diesen Normalzeiten ausfielen. Jeder Euro, der diese Summe ├╝bersteigt, ist dann der ├ťbergewinn. Allerdings ist die genaue Definition im konkreten Fall umstritten (siehe unten).

Wie k├Ânnte die Steuer aussehen?

Das steht noch nicht genau fest. Bremen allerdings hat bereits eine entsprechende Initiative gestartet. Das Bundesland will am 10. Juni einen Antrag in den Bundesrat einbringen, der vorsieht, ├ťbergewinne von Konzernen in Krisen- und Kriegszeiten mit einer einmaligen Sonderabgabe zu belegen.

Es soll sich dabei nicht um eine Strafsteuer handeln. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages nennt die ├ťbergewinnsteuer "ein Instrument zur Deckung eines au├čergew├Âhnlich hohen ├Âffentlichen Finanzbedarfs in Krisen- und Kriegszeiten".

Eine neue Idee ist eine ├ťbergewinnsteuer jedoch nicht. Den Ansatz, Krisengewinnler extra zu besteuern, gab es bereits im Ersten und Zweiten Weltkrieg ÔÇô dies wurde damals in den USA und in Gro├čbritannien umgesetzt. So wurden etwa R├╝stungskonzerne mit einer sogenannten "Excess Profits Tax" besteuert.

Auch w├Ąhrend der Corona-Krise wurde das Thema diskutiert. Gr├╝ne und Linke wollten Unternehmen wie Amazon, die w├Ąhrend der Pandemie deutliche Gewinne erzielt hatten, zus├Ątzlich besteuern.

Was spricht f├╝r die Steuer?

F├╝r die Steuer spricht ÔÇô verk├╝rzt gesagt ÔÇô das Ungerechtigkeitsempfinden vieler Menschen. W├Ąhrend die Verbraucher deutlich mehr f├╝r Strom, Sprit und Heiz├Âl ausgeben m├╝ssen, dr├Ąngt sich f├╝r viele der Eindruck auf, dass insbesondere die Energiekonzerne von der Teuerungswelle profitieren und ├╝berm├Ą├čige Gewinne einfahren.

So sehen das auch einige ├ľkonomen. "Der gr├Â├čte Teil der drei Milliarden Euro an Steuergeldern wird in den Taschen der Mineral├Âlkonzerne landen", sagte DIW-Pr├Ąsident Marcel Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur.

Auch seitens der Ampel gibt es Stimmen f├╝r ├ťbergewinnsteuer

Der D├╝sseldorfer ├ľkonom Jens S├╝dekum pflichtet ihm bei und pl├Ądiert f├╝r eine ├ťbergewinnsteuer. "Es drohen alsbald weitere gro├če Preissch├╝be, vor allem bei Gas und Lebensmitteln. Dann werden neue Entlastungspakete erforderlich", schrieb er j├╝ngst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

"Soll die 'Finanzierung' schon wieder ├╝ber Neuverschuldung laufen?" Eine differenzierte Steuer auf "Windfall-Profite" halte er f├╝r angemessener. "Windfall-Profite" hei├čen Gewinne, die nicht vorhersehbar waren ÔÇô und ├╝berm├Ą├čig deutlich ausfallen.

Auch aus der Ampelregierung gibt es Stimmen f├╝r eine ├ťbergewinnsteuer. So sagte die Gr├╝nen-Haushaltspolitikerin Paula Piechotta der Deutschen Presse-Agentur: "Soziale Marktwirtschaft bedeutet auch das Eintreten gegen Machtballung am Markt und aktive Steuerpolitik ÔÇô gerade auch in Krisenzeiten wie jetzt." Eine ├ťbergewinnsteuer k├Ânne "ausgleichend wirken, wenn wenige auf Kosten aller immense Gewinne einstreichen, ohne dass sie einen Mehrwert geschaffen haben."

Warum gibt es Kritik an dem Plan?

Eine ├ťbergewinnsteuer ist hoch umstritten ÔÇô kritisiert wird sie vor allem von marktliberalen ├ľkonomen und Politikern. Sie sehen in der Besteuerung von ├ťbergewinnen einen deutlichen Eingriff in den Markt. Auch ist offen, inwiefern ├ťbergewinne definiert werden sollen. Nicht zuletzt gibt es die Gefahr, dass die Mineral├Âlkonzerne die Steuer an die Verbraucher abw├Ąlzen.