Geben Shell, Total und Co. den Tankrabatt weiter?

Zum 1. Juni war bundesweit der sogenannte Tankrabatt in Kraft getreten, genauer: eine auf drei Monate befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Bei Benzin sinken die Steuers├Ątze um 29,55 Cent je Liter und bei Diesel um 14,04 Cent. Die Ma├čnahme ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung , denn die Spritpreise hatten sich in den vergangenen Monaten stark erh├Âht.

Allerdings stiegen die Preise an den Tankstellen in den vergangenen Tagen wieder ÔÇô ob der Tankrabatt an die Verbraucher weitergegeben wurde, ist fraglich. Auf entsprechende Anfragen von t-online an die Mineral├Âlkonzerne meldete sich bislang erst BP mit den Aral-Tankstellen.