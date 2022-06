Erstmals seit Ende M├Ąrz hat die Bundesnetzagentur in ihrem t├Ąglichen Bericht zur Gasversorgung in Deutschland die Lage als "angespannt" bezeichnet. "Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil", schrieb die Beh├Ârde in ihrem am Freitagmittag ver├Âffentlichten Bericht. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gew├Ąhrleistet.