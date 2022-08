Taiwan-Konflikt: Chinas Militärmanöver stören Schiffsverkehr

Aktualisiert am 05.08.2022 - 11:12 Uhr

Aktualisiert am 05.08.2022 - 11:12 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Chinas massive Militärübungen in den Gewässern um Taiwan stören den internationalen Schiffsverkehr auf der wichtigen Handelsroute. Frachtschiffe und Öltanker umfahren die Insel, um eine Konfrontation mit dem chinesischen Militär zu vermeiden, wie Analysten und Schiffseigner am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters bestätigten. Das verlängere die Fahrtzeit um etwa einen halben Tag.

"Solange die Schiffe um Taiwan herumfahren können, werden die Störungen den Handel mit Deutschland nicht spürbar beeinträchtigen", gab der Handelsexperte des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Vincent Stamer, im Gespräch mit Reuters zumindest teilweise Entwarnung. "Eine Umfahrung Taiwans bedeutet auf der Strecke Shanghai – Hamburg nur einen Umweg von etwa ein bis zwei Prozent. Der Containerschiffstau in der Nordsee wiegt schwerer." Dort warten derzeit 24 Containerschiffe auf ihre Abfertigung in Hamburg oder Bremerhaven .

China hatte nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan mit beispiellosen Militärmanövern begonnen, die auf mehrere Tage angesetzt wurden. Unter anderem feuerte die Volksrepublik Raketen ab. Geschosse schlugen in den Gewässern nördlich, südlich und östlich von Taiwan ein. Zuletzt hatte es so etwas 1996 gegeben. Chinas Führung kritisiert den Pelosi-Besuch scharf; sie betrachtet die auf Unabhängigkeit beharrende Insel als Teil ihres Staatsgebiets und behält sich das Recht vor, Taiwan auch mit Gewalt unter ihre Kontrolle zu bringen.