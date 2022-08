"Bundesfinanzkriminalamt": Das soll Christian Lindners neue Finanzpolizei tun

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das ändern und plant deshalb eine neue Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. In einer Pressekonferenz am Mittwoch sprach er von einem "Paradigmenwechsel", wonach die "Hintermänner" in den Fokus genommen werden sollen. Kriminelle Netzwerke sollten auf diese Weise identifiziert und trockengelegt werden.