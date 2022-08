Ryanair: Ende der Billigflieger-Ära

Ryanair kündigt Ende der Ultra-Billigflieger an

Ryanair-Chef Michael O'Leary bereitet Kunden darauf vor, dass Flüge seiner Airline in künftig teurer werden. Grund dafür seien die gestiegenen Ölpreise.

Der Chef der irischen Billigairline Ryanair hat das Ende der Billigtickets eingeläutet: Er glaube nicht, dass es künftig noch Zehn-Euro-Tickets für Flüge geben werde, sagte Michael O'Leary am Donnerstag in der BBC. "Unsere wirklich günstigen Tarife, die Ein-Euro-Tarife, die 0,99-Euro-Tarife und sogar die 9,99-Euro-Tarife, ich glaube, die werden Sie in den kommenden Jahren nicht sehen."