Ryanair kündigt Ende der Billigflieger-Ära an

Aktualisiert am 11.08.2022 - 14:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ryanair kündigt Ende der Ultra-Billigflieger an

Der Chef der irischen Airline Ryanair hat das Ende der Billigtickets eingeläutet: Er glaube nicht, dass es künftig noch Zehn-Euro-Tickets für Flüge geben werde, sagte Michael O'Leary am Donnerstag in der BBC. "Unsere wirklich günstigen Tarife, die Ein-Euro-Tarife, die 0,99-Euro-Tarife und sogar die 9,99-Euro-Tarife, ich glaube, die werden Sie in den kommenden Jahren nicht sehen."