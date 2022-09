Mövenpick steigt ins Geschäft mit Backwaren ein

Noch in diesem Herbst soll in deutschen Geschäften erstmals Marmor- und Zitronenkuchen der Marke Mövenpick zu kaufen sein. Darauf einigte sich das Schweizer Unternehmen mit dem nordrhein-westfälischen Backwarenhersteller Kuchenmeister, wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtet. Eine Werbekampagne soll in den kommenden Wochen auf das neue Angebot aufmerksam machen, sagte Mövenpick-Chef Jürgen Herrmann dem Fachmagazin.

Ursprünglich sei der Verkaufsbeginn schon für den Frühling geplant gewesen, heißt es in dem Bericht. Die Rohstoffknappheit infolge des Kriegs in der Ukraine habe die Pläne aber zunichtegemacht. Kuchenmeister will sich mit der Kooperation unabhängiger machen von den Handelsgruppen, die viele ihrer Eigenmarkenartikel von der Firma mit Sitz in Soest herstellen lässt.