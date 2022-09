Inflationsausgleich: Lufthansa-Piloten legen Luftverkehr lahm

Die Lufthansa-Piloten haben weite Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. Ihr Ziel: ein Lohn-Automatismus, der die Inflation ausgleicht.

Die Piloten der Lufthansa <DE0008232125> sind am Freitag in einen ganztägigen Streik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Freitagmorgen sagte, hat der Streik wie geplant begonnen.