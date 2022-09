Hakle: Toilettenpapier-Produzent meldet Insolvenz an – zu hohe Energiekosten

Aktualisiert am 06.09.2022 - 12:54 Uhr

Toilettenpapier-Hersteller Hakle meldet Insolvenz an

Zu hohe Energiekosten treiben eine deutsche Traditionsfirma in die Insolvenz: Der Toilettenpapier-Produzent Hakle will sich nun in Eigenregie sanieren.