Tesla: Pläne für Batterieherstellung in Grünheide offenbar ungewiss

Theresa May zeigt sich am Sarg der Queen

Steueranreize in den USA Tesla: Doch keine Batterieherstellung in Deutschland? Von reuters Aktualisiert am 15.09.2022 - 12:32 Uhr Lesedauer: 1 Min. Elon Musk auf der Baustelle der Tesla Gigafactory in Grünheide (Archivbild): Die Batteriezellfertigung könnte laut Medienberichten zurück in die USA verlagert werden. (Quelle: Sebastian Gabsch via www.imago-images.de)

Erst im März hat Tesla seine "Gigafactory" in Brandenburg eröffnet. Nun könnte die Batteriezellfertigung wieder in die USA verlagert werden.

Der Elektroautobauer Tesla setzt einem Medienbericht zufolge seinen Plan zur Herstellung von Batterien in Deutschland aus. Das US-Unternehmen wolle seine Batterie-Strategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der US-Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Monat ein neues Gesetz ("Inflation Reduction Act") unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht. Käufer von E-Fahrzeugen haben demnach Anspruch auf eine Steuergutschrift von 7.500 Dollar pro Kauf, wenn die Batterien der Autos bestimmte Kriterien erfüllen.

Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Tesla hatte im März seine Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet und die ersten Modelle "Made in Germany" an Kunden übergeben.

Brandenburg rechnet weiter mit Produktion

Das Brandenburger Wirtschaftsministerium habe am Donnerstag erste Informationen dazu erhalten, erklärte Sprecherin Irene Beringer auf Anfrage. "Möglich scheint, dass Tesla einzelne Prozessschritte in den Werken neu priorisiert, der Standort Grünheide jedoch in Aufbau und mit seinen Arbeitsplätzen so erhalten bleibt."