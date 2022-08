Seit 2021 Gaspreis im Großhandel steigt um 1.000 Prozent Von t-online , fho Aktualisiert am 22.08.2022 - 19:54 Uhr Lesedauer: 3 Min. Gaszähler (Symbollbild): Sorgen vor einem Lieferstopp über Nord Stream 1 treiben die Preise in die Höhe. (Quelle: IMAGO/Piero Nigro)

Die Gaspreise im Großhandel legten am Montag wieder deutlich zu. Sorgen vor einem erneuten Lieferstopp aus Russland treiben diese Entwicklung an.

Der Gaspreis in Europa stieg am Montag noch einmal kräftig – in der Spitze um 18 Prozent bis auf 292,50 Euro pro Megawattstunde. Das entspricht einem Anstieg von gut 1.000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; damals kostete eine Megawattstunde noch 26 Euro. Zuerst berichtete "Bild" unter Berufung auf eine Auswertung des Vergleichsportals "Check24".

Am Markt wurde das mit der Ankündigung einer neuerlichen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 erklärt. Die Bundesbank hält es wegen der ungünstigen Entwicklungen am Gasmarkt für wahrscheinlich, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Winterhalbjahr sinken wird (mehr dazu lesen Sie hier).

Verbraucherpreise im August deutlich gestiegen

Energieträger wie Gas werden in sogenannten Futures, zu Deutsch Termingeschäften, gehandelt. Unternehmen kaufen so Gas für einen zukünftigen Liefertermin ein. Das heißt auch: Die höheren Einkaufspreise könnten sich in der Zukunft auch für Verbraucher bemerkbar machen.

Im August hatten die durchschnittlichen Gaspreise für Verbraucher bereits einen neuen Höchstwert erreicht. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Jahr zahlte im Schnitt 3.717 Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 1.306 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 185 Prozent.