Teure Energie: Warum nun auch der Strompreis explodiert

Dabei lag bereits der Wert im vergangenen Jahr über den üblichen Preisen. Denn im langjährigen Mittel bewegt sich der Preis je Megawattstunde zwischen 35 und 55 Euro. "Wir gehen daher von noch weiteren Preissteigerungen für die Haushalte aus. Das wird die finanzielle Belastung noch weiter verschärfen", sagt Storck.

Doch woher kommen diese Preissprünge? t-online erklärt die vielseitigen Ursachen.

Warum ist Strom aktuell so teuer?

Dafür gibt es mehr als einen Grund. Zuallererst ist es kein Zufall, dass der Strom nach den Gaspreisen so stark angezogen hat – denn beide stehen im Verhältnis zueinander. Einen Teil unseres Stroms erzeugen wir in Deutschland nämlich mit Gas. 2021 betrug der Anteil von Erdgas als Energiequelle im Strommix 10,4 Prozent.

Was nach wenig klingt, ist im Zweifel ziemlich entscheidend. Denn Strom aus Erdgas kann besonders kurzfristig erzeugt werden. Er wird daher genutzt, um plötzliche Nachfragespitzen aufzufangen. Erdgas dient im Erzeugungsmix also dazu, Lücken in der Versorgung zu füllen. Allerdings ist das Verfahren, um aus Erdgas Strom zu gewinnen, teuer. Dazu kommen die gesteigerten Kosten für das Erdgas selbst.

Neben dem Gaspreis treiben weitere Faktoren die Stromkosten:

Eine erhöhte Nachfrage von Verbrauchern und Industrie : Nach der Corona-Krise haben viele Industriebetriebe ihre Produktion wieder deutlich gesteigert. Das verbraucht mehr Strom. Bei den Privathaushalten könnte die Spitze erst noch kommen. Denn viele Deutsche haben Heizgeräte gekauft, um sich mit Strom gegen die explodierenden Kosten einer Gasheizung abzusichern. Ein Trugschluss, der die Strompreise noch weiter anheizen könnte.

: Nach der Corona-Krise haben viele Industriebetriebe ihre Produktion wieder deutlich gesteigert. Das verbraucht mehr Strom. Bei den Privathaushalten könnte die Spitze erst noch kommen. Denn viele Deutsche haben Heizgeräte gekauft, um sich mit Strom gegen die explodierenden Kosten einer Gasheizung abzusichern. Ein Trugschluss, der die Strompreise noch weiter anheizen könnte. Kaum noch Wettbewerb unter den Anbietern: Die hohen Kosten an den Energiebörsen rauben den Anbietern den Spielraum, um mit günstigen Konditionen Neukunden zu werben. Viele Billiganbieter sind aufgrund der steigenden Kosten sogar in die Insolvenz gerutscht.

Die hohen Kosten an den Energiebörsen rauben den Anbietern den Spielraum, um mit günstigen Konditionen Neukunden zu werben. Viele Billiganbieter sind aufgrund der steigenden Kosten sogar in die Insolvenz gerutscht. Stromexporte in andere EU-Länder, zum Beispiel Frankreich: Die erhöhte Nachfrage, die durch die Exporte entstehen, deckt Deutschland besonders aus Strom, der mit Erdgas erzeugt wird. Das feuert die Preise an.

Das Problem: Muss mehr Strom schnell generiert werden, kommen die teuren gasbetriebenen Kraftwerke zum Zug. An der Strombörse bestimmt aber das Gebot, das den Zuschlag am Ende erhält, den Preis. Das bedeutet: Die teuren Energieformen treiben die Preise an den Strombörsen für alle nach oben – dahinter steckt das sogenannte Merit-Order-Prinzip.

Warum exportieren wir Strom nach Frankreich?

Die starke Dürre führt nicht nur in Deutschland dazu, dass die Pegelstände in den Flüssen niedrig sind. Auch in Frankreich führen Loire, Mosel und Co. deutlich weniger Wasser – dabei ist es hier besonders wichtig, um die Atommeiler zu kühlen.

Als Folge hat Frankreich viele Atomkraftwerke vom Netz genommen. Zudem müssen derzeit viele AKW in Frankreich gewartet werden, weil sie störungsanfällig sind. Die Folge: Knapp die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich ist aktuell nicht ans Netz angeschlossen. Den Strom, den sie eigentlich erzeugen, braucht unser Nachbarland aber trotzdem.

So kommt es, dass Deutschland im Juli 2022 – trotz allem Energiesparen – mehr Strom aus Gas erzeugt hat als noch im Vorjahr. Um 13,5 Prozent steigerte sich der Anteil an Strom aus Erdgas.

Exporte sind Teil des gemeinsamen Stromnetzes in Europa

Klaus Müller, der Leiter der Bundesnetzagentur, sprach in diesem Fall von "europäischer Solidarität". Denn das europäische Stromnetz ist darauf ausgelegt, dass Länder gegenseitig Strom voneinander importieren – je nach Bedarf und um die Spannung im Stromnetz zu erhalten.

Doch nicht alle Politiker begrüßen diese Solidarität unter den Ländern. "Wir brauchen ein Moratorium auf Stromexporte aus Deutschland ins europäische Ausland", sagte etwa Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linkspartei, der "Augsburger Allgemeinen" am Freitag.

Führt mehr Atomkraft in Deutschland zu sinkenden Preisen?