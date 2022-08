Steinmeier über Gorbatschow: "Deutschland bleibt ihm verbunden"

Loading... Embed

Deutsche Politiker würdigen Gorbatschow

Aufseiten der Bundesregierung würdigte Kanzler Olaf Scholz Gorbatschow als mutigen Reformer und einen Staatsmann, der vieles gewagt habe. "Wir werden nicht vergessen, dass die Perestroika möglich gemacht hat, dass in Russland der Versuch unternommen werden konnte, eine Demokratie zu etablieren. Und dass Demokratie und Freiheit in Europa möglich geworden sind, dass Deutschland vereint werden konnte und der Eiserne Vorhang verschwunden ist." Die Demokratiebewegung in Mittel- und Osteuropa habe auch davon profitiert, dass er zu dieser Zeit Verantwortung in Russland hatte, sagte Scholz am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg.

Gorbatschow sei in einer Zeit gestorben, "in der nicht nur die Demokratie in Russland gescheitert ist", sondern in der der russische Präsident Wladimir Putin auch neue Gräben in Europa ziehe. "Gerade deshalb denken wir an Michail Gorbatschow und wissen, welche Bedeutung er für die Entwicklung Europas und auch unseres Landes in den letzten Jahren hatte", so der Kanzler.

Auch Steinmeier und Merkel äußern sich

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte Irina Wirganskaja zum Tod Ihres Vaters: "Ich verneige mich vor einem großen Staatsmann. Deutschland bleibt ihm verbunden, in Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit, in Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West, und in Erinnerung an seine große Vision von einem gemeinsamen und friedlichen Haus Europa."

Gorbatschow habe in den vergangenen Jahren darunter gelitten, dass sein Traum in immer weitere Ferne rückte. "Heute liegt der Traum in Trümmern, zerstört durch den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine", betonte Steinmeier.

Auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow als "einen einzigartigen Weltpolitiker" gewürdigt. "Möge die Erinnerung an seine historische Leistung gerade in diesen schrecklichen Wochen und Monaten des Krieges Russlands gegen die Ukraine ein Innehalten möglich machen", heißt es in einer Erklärung Merkels, die am Mittwoch auf ihrer Internetseite veröffentlicht wurde.