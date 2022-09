Queen-Beerdigung: Ein Tag, der wohl nicht wiederkommen wird

Und da kommt auch schon der Bundespräsident. Schwarze Autos, schwarzer Anzug, man wechselt ein paar Worte. "Eine sehr beeindruckende Trauerfeier", sei das gewesen, wird Steinmeier später im ZDF-Interview sagen. Und ergänzen: Erstaunlich unbefangen sei sie gewesen, die Queen, als er sie mal traf. Der Bundespräsident, der sonst nicht für ausschweifende Worte bekannt ist, wirkt etwas beeindruckt von der Nahbarkeit der verstorbenen Monarchin. Vielleicht ist auch das einer der Gründe, weshalb jetzt so viele sich aufmachen. Diese seltene Mischung aus Disziplin, Durchhaltewillen und Humor.

"Für immer in unserem Herzen": Ein Souvenirladen in der Nähe des Buckingham Palace nimmt Abschied von der Queen. (Quelle: Tim Kummert/t-online)

Ein Ausnahmeereignis

Es gibt ein Foto vom Montag, man muss den Bundespräsidenten darauf regelrecht suchen. Dicht gedrängt mit den anderen Trauergästen, hinten in der Mitte taucht er dann auf. Wimmelbilder mit Staatsoberhäuptern – wann gab es das zuletzt? Wann wird es das wieder geben?

Selbst die wichtigsten Gäste, mit Ausnahme des US-Präsidenten, werden in Bussen durch London kutschiert, anders ist die schiere Menge nicht zu bewältigen. Die Beerdigung der Queen, sie ist tatsächlich ein Ausnahmeereignis.

Biden ist schnell wieder weg

Die meisten Würdenträger tragen sich ins Kondolenzbuch der königlichen Familie ein. In der Stadt schieben sich die Menschen in Richtung der Schlange zur Prozession durch die Straßen und Parks. In der Kirche singen die Trauergäste "Love Divine, All Loves Excelling", ein uraltes britisches Kirchenlied.

Besonders schnell reist Joe Biden wieder ab. Schon am Nachmittag verlässt er London mit der Air Force One. Doch dass der US-Präsident überhaupt gekommen ist, ist ein enormes Signal. Die anderen Staatsgäste fliegen teilweise am Abend, viele äußern sich über Stunden gar nicht politisch. Als würde wirklich ganz kurz die Welt stehen bleiben, weil sich eine der Großen verabschiedet hat.

Joe und Jill Biden sind zum Begräbnis der Queen eingetroffen. (Quelle: PHIL NOBLE)