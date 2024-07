Ungarns Ministerpräsident nutzt die Ratspräsidentschaft in der EU für Störfeuer. Doch Viktor Orbán steht auch unter einem erheblichen Druck.

Die ungarische Ratspräsidentschaft hat gerade erst begonnen – und schon ist die Europäische Union zerstritten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat den Ärger der EU-Kommission und vieler Mitgliedsstaaten auf sich gezogen, nachdem er Anfang Juli – kurz nach Übernahme der Ratspräsidentschaft – im Alleingang und auf angeblicher "Friedensmission" Russland, China und die Ukraine besucht hatte.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte harte Maßnahmen an: Unter anderem sollen die Treffen, bei denen alle Minister eines Fachbereichs zusammenkommen, in Budapest boykottiert werden. Als am Montag jedoch die EU-Außenminister zusammenkamen, konnten sie sich darauf nicht einigen. "Ich habe mein Bestes versucht, um eine Einigung zu erzielen. Es war nicht möglich", sagte Chefdiplomat Josep Borrell.

Hat Ungarn bereits Zwietracht in der Union gesät? Und was bedeutet das für die Ukraine-Hilfen? Das und was Orbán damit bezweckt, erklärt EU-Experte Uwe Puetter im Interview.

t-online: Die Kritik war vor einer Woche noch riesig, als es um die ungarischen Alleingänge ging. Nun haben sich die EU-Außenminister getroffen, um über einen Boykott des Treffens in Budapest zu beraten – eine Einigung gab es aber nicht. Was ist passiert?

Uwe Puetter: Diese spezielle Abstimmung ist gescheitert, aber man muss differenzieren. Borrell spricht auch davon, dass 25 Mitgliedsstaaten – also alle außer Ungarn und die Slowakei – das Verhalten Orbáns eindeutig kritisieren. Diese Linie ist also klar. Auch mit Blick auf die Ukraine-Hilfen war das Treffen erfolgreich, nur eben mit Blick auf den Boykott nicht. Da scheint es verschiedene Abstimmungsprobleme zu geben, einmal innerhalb der EU, aber auch innerhalb der Regierungen in Berlin und Paris.

Sowohl Frankreich als auch Deutschland haben sich gegen den Boykott ausgesprochen, Borrell hat ihn dennoch beschlossen.

Meine Vermutung ist: Hier sind sich bestimmte Ministerien in Berlin nicht einig. Es gab ja bereits die Entscheidung, dass Innenministerin Nancy Faeser und Justizminister Marco Buschmann nicht nach Ungarn zu den Treffen mit ihren Amtskollegen reisen, auf der anderen Seite steht das Außenministertreffen mit Annalena Baerbock. Diese Unentschiedenheit zeugt von fehlender Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Es fehlt die gemeinsame Botschaft: Entweder die Minister sagen, sie gehen nicht zu den Treffen und setzen ein Zeichen, oder aber sie sagen, sie gehen dahin, um den ungarischen Positionen entgegenzutreten.

(Quelle: privat) Zur Person Dr. Uwe Puetter ist Professor für Europäische Integration und Europäische Politik an der Europa-Universität Flensburg (EUF). Zuvor lehrte er an der Central European University (CEU) in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Das hätte man besser in der EU abstimmen müssen, auch zwischen Deutschland und Frankreich. Aber auch in der französischen Politik ist nach der Parlamentswahl Unruhe, in der Regierung passiert momentan gar nichts. Und der letzte Punkt: Die Arbeitsbeziehungen zwischen Borrell und den Außenministern waren auch in den vergangenen Jahren nicht die besten, das zeigt sich auch an dieser Stelle.

Orbán dürfte es freuen, dass sich die EU-Staaten so uneinig sind.

Die EU fällt dadurch jetzt nicht auseinander, aber es offenbart eine riesige Schwäche: So eine Frage räumt man normalerweise vor dem Treffen aus dem Weg, das darf man nicht offenlassen. Genau das ist aber passiert. Mit genau solchen Schwächen wird die ungarische Ratspräsidentschaft spielen.

Inwiefern?

Die EU-Institutionen und das Parlament sind direkt nach der Wahl in einem Übergangsprozess. Den Zeitpunkt für seine Besuche in Russland und China hat Orbán sich also wohlüberlegt. Das wird auch weiter passieren, ich denke dabei etwa an weitere Tranchen der Finanzhilfen an die Ukraine, die im Rat der Finanzminister verzögert werden könnten. Es fällt auch auf, dass Ungarn immer weniger daran interessiert ist, Kompromisse zu finden und in bestimmten Bereichen einzulenken. Orbán hat sich mittlerweile weit entfernt von dem überwältigenden Teil der Mitgliedsstaaten.

Was bezweckt Orbán damit?