Deutschland unterstützt Trump-Plan für Verteidigungsausgaben

Das Rutte-Konzept greift diesen Gedanken auf, hilft aber auch jenen Staaten, die klassische Verteidigungsausgaben in Höhe von fünf Prozent für nicht erreichbar oder erwünscht erachten.

Nicht nur Raketen und Panzer

Der USA zeigen sich zuletzt offen für die Rutte-Lösung. Der amerikanische Nato-Botschafter Matthew Whitaker sagte kurz vor dem Ministertreffen in der Türkei, es sei ganz klar, dass es um mehr als nur Raketen, Panzer und Haubitzen, sondern auch um Dinge wie militärische Mobilität, notwendige Infrastruktur und Cybersicherheit gehe. Die Neudefinition würde auch den USA helfen, selbst auf die fünf Prozent zu kommen. Sie lagen bei den klassischen Verteidigungsausgaben zuletzt bei etwa 3,4 Prozent des BIP.

Und wie ist das Verhältnis Wadephul-Rubio?

Das Gespräch in Belek war für Wadephul die erste persönliche Begegnung mit seinem US-Kollegen Rubio seit seinem Amtsantritt. Im Anschluss gab sich Deutschlands Chefdiplomat hochzufrieden. "Wir haben eine fast vollständige Übereinstimmung in allen wichtigen Fragen, nicht nur die Nato betreffend, sondern auch die weltpolitische Lage betreffend, feststellen können. Das ist sehr erfreulich", sagte Wadephul. Die Amerikaner seien "sehr zufrieden mit dem, was Deutschland leistet", antwortete er auf eine Reporterfrage.

Was die Verteidigungsausgaben angeht, habe er Rubio deutlich gemacht, dass Deutschland bereit sei, "in eine Führungsrolle in Europa zu gehen, Vorbild zu sein und andere aufzufordern, uns zu folgen". Beide Seiten suchen nun nach einem Termin für einen Antrittsbesuch Wadephuls in Washington. Der dürfte nicht lange auf sich warten lassen - zumal auch Kanzler Friedrich Merz demnächst zu Trump reisen will.

Konkrete Etappenziele könnten für Streit sorgen

An der genauen Ausformulierung des Fünf-Prozent-Ziels soll jetzt weiter in Brüssel gearbeitet werden. Nach der deutschen Zustimmung äußerten sich auch andere große europäische Nato-Länder in Belek grundsätzlich offen für den Rutte-Plan. Eine Quote von 3 bis 3,5 Prozent bei den Kernausgaben für Verteidigung sei das richtige Ziel, sagte etwa Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot und betonte auch die Notwendigkeit zusätzlicher Infrastrukturausgaben.