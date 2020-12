Neue Coronavirus-Variante

Deutschland prüft Verbot von Flügen aus Großbritannien

20.12.2020, 14:43 Uhr | dpa

Lange Schlange vor dem Corona-Testzentrum am Frankfurter Flughafen: Flüge aus Großbritannien und Südafrika könnten bald verboten werden. (Quelle: Jörg Halisch/imago images)

Eine neue Variante des Coronavirus lässt die Fallzahlen in Großbritannien schnell steigen. Immer mehr EU-Länder kappen die Verkehrswege, Deutschland könnte bald folgen.

Angesichts der in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus prüft jetzt auch Deutschland Schutzvorkehrungen im Luftverkehr. Einschränkungen der Flüge aus Großbritannien und auch aus Südafrika seien "eine ernsthafte Option", hieß es am Sonntag aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums. Man verfolge die Entwicklung sehr genau, stehe mit europäischen Nachbarstaaten in Kontakt und werte mit Hochdruck Informationen über die mögliche Virus-Variante aus.



Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Niederlande verhängen Flugverbot für Großbritannien

Die Niederlande verhängten am Sonntag bereits ein Verbot für Flüge von und nach Großbritannien zunächst bis 1. Januar. Belgien will Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien ab Mitternacht für mindestens 24 Stunden aussetzen. Auch Frankreich erwägt die Aussetzung von Flügen und Zügen aus Großbritannien, berichtet der TV-Sender BFM. Eine offizielle Entscheidung dazu werde noch im Laufe des Sonntags erwartet.

Bereits Anfang Dezember sei bei einer Stichprobe in den Niederlanden ein Virus mit der im Vereinigten Königreich beschriebenen Variante identifiziert worden, hieß es weiter. Nach der Meldung aus Großbritannien werde dieser Fall weiter untersucht und geprüft, wer betroffen sei, wie es zu der Infektion gekommen sei und ob verwandte Fälle bekannt seien.