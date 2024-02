Newsblog zum Krieg in Nahost Zahlreiche zivile Opfer bei heftigen Kämpfen im Süden Gazas Von dpa , Reuters , afp , t-online , lim , csi , te , lex , lec , cc , jcz , das , mam , fsa , cck Aktualisiert am 07.02.2024 - 11:26 Uhr Lesedauer: 58 Min. Palästinenser fliehen aus der Region Chan Junis: Bei heftigen Kämpfen gab es auch zahlreiche zivile Opfer. (Quelle: Abed Rahim Khatib) News folgen

Israel erklärt mehr als 30 Geiseln, die in der Gewalt der Hamas waren, für tot. Heftige Kämpfe im Süden des Gazastreifens dauern an. Alle Informationen im Newsblog.

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Heftige Kämpfe in Chan Junis mit zahlreichen Toten

11.08 Uhr: Die heftigen Kämpfe und Angriffe Israels im Süden des Gazastreifens gehen weiter. Das UN-Nothilfebüro OCHA berichtete in der Nacht zum Mittwoch von "intensivem israelischem Bombardement aus der Luft, am Boden und von See aus in weiten Teilen des Gazastreifens, vor allem in und um Chan Junis". Es gebe weitere zivile Opfer, Vertreibung der Bevölkerung und Zerstörung ziviler Infrastruktur.

Die israelische Armee teilte am Mittwoch mit, es seien bewaffnete Terrorzellen ausgeschaltet und zahlreiche Waffen sichergestellt worden. "Israelische Fallschirmtruppen haben in den letzten 24 Stunden in Chan Junis Dutzende von Terroristen getötet", hieß es in der Mitteilung.

Bei einem Vorfall im Westen von Chan Junis seien Soldaten auf drei Bewaffnete getroffen, die sie mit Panzerabwehrraketen beschossen hätten. In Nahkämpfen seien die drei Männer sowie "mehrere weitere Terroristen getötet" worden. Der bewaffnete Hamas-Arm, die Kassam-Brigaden, beschrieb am Mittwoch ebenfalls einen Angriff auf israelische Soldaten im Westen von Chan Junis.

Riad: Palästinenserstaat Voraussetzung für diplomatische Beziehungen zu Israel

07.06 Uhr: Saudi-Arabien hat als Reaktion auf Äußerungen eines US-Regierungsvertreters bekräftigt, dass ein Palästinenserstaat Voraussetzung für eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen des Königreichs zu Israel ist. "Die Position des Königreichs Saudi-Arabien in der Palästinenserfrage hat sich nie geändert", erklärt das saudi-arabische Außenministerium. "Es wird keine diplomatischen Beziehungen mit Israel geben, bevor ein Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anerkannt wurde."

Außerdem müsse die israelische "Aggression" gegen den Gazastreifen enden, erklärte das Außenministerium. Alle israelischen Truppen müssten sich aus dem Palästinensergebiet zurückziehen.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, hatte zuvor zu Journalisten gesagt, Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien würden inmitten des Kriegs im Gazastreifen fortgesetzt. Washington habe "ein positives Feedback von beiden Seiten erhalten, dass sie gewillt sind, diese Gespräche weiterhin zu führen".

Israel: Beweise für iranische Zahlungen an Hamas gefunden

3.20 Uhr: Die israelische Armee hat im weitverzweigten Tunnelsystem unter dem Gazastreifen nach eigenen Angaben Belege für Geldflüsse zwischen dem Iran und der islamistischen Organisation Hamas gefunden. Soldaten hätten Dokumente entdeckt, die Überweisungen in Höhe von über 150 Millionen US-Dollar (140 Millionen Euro) aus dem Iran an die Hamas und deren Anführer im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, aus den Jahren 2014 bis 2020 belegten, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. Dazu veröffentlichten die Streitkräfte mehrere Dokumente sowie Fotos von Umschlägen und Bargeld. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Medien: Tote bei israelischen Angriffen in Syrien

0.55 Uhr: Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA, die sich auf eine militärische Quelle beruft, wurden bei einem angeblichen israelischen Angriff auf das Gebiet von Homs mehrere Zivilisten getötet und verwundet.

Demnach hätten israelische Kampfflugzeuge ihre Raketen aus einem Gebiet nördlich der libanesischen Hauptstadt Tripoli abgefeuert und mehrere Orte in Homs und der näheren Umgebung getroffen. Angeblich habe die syrische Luftabwehr einige der israelischen Raketen abgeschossen.

Dienstag, 6. Februar 2024

Israel: 31 Geiseln für tot erklärt