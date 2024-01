Bericht: Geheimdiensttreffen mit Katar zu Feuerpause

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Bericht: CIA und Mossad wollen mit Katar über Feuerpause sprechen

1.45 Uhr: Vertreter des israelischen Geheimdienstes Mossad und der amerikanischen CIA sollen in den nächsten Tagen in Europa mit dem katarischen Premierminister zusammentreffen, um über eine temporäre Feuerpause und die Freilassung von Geiseln zu sprechen. Das berichtet die israelische "The Times of Israel". Demnach sollen sich CIA-Direktor William Burns und Mossad-Chef David Barnea mit dem katarischen Premierminister und Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani treffen, um über die Freilassung der verblieben 132 Geiseln zu reden. Aus Ägypten sollen ebenfalls Geheimdienst-Vertreter teilnehmen.

Huthi-Angriffe senken Schiffsverkehr im Suezkanal um 42 Prozent

1.10 Uhr: Die Angriffe von jemenitischen Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer haben massive Auswirkungen auf den Handel über den Suez-Kanal. Das über den Kanal abgewickelte Handelsvolumen sei in den vergangenen zwei Monaten um 42 Prozent gesunken, teilte am Donnerstag ein UN-Vertreter mit. "Wir sind sehr beunruhigt über die Angriffe gegen den Schiffsverkehr im Roten Meer", sagte Jan Hoffmann von der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz.

Gaza: Demonstranten fordern Hamas und Israel zu Kriegsende auf

Am Mittwoch hatten Augenzeugen zufolge bereits dutzende Menschen in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Gazastreifens gegen den Krieg protestiert. Sie forderten demnach dabei auch die Freilassung der aus Israel entführten Geiseln, um den Krieg zu beenden. Ein von der Armee veröffentlichtes Video soll die Demonstranten, darunter viele Frauen und Kinder, auf dem Gelände einer Klinik zeigen.

Vor neuem Geisel-Deal: Hamas fordert Abzug israelischer Truppen

19.03 Uhr: Die Terrororganisation Hamas knüpft einen neuen Deal zur Freilassung weiterer Geiseln an den Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen. Die derzeitigen Verhandlungen dazu unter Vermittlung von Katar, Ägypten und der USA seien zuletzt nur sehr schleppend verlaufen, so ein Hamas-Sprecher.

Großbritannien fordert von Israel Gaza-Feuerpause für Hilfslieferungen

8.07 Uhr: Der britische Außenminister David Cameron fordert Israel zu einer Feuerpause im Gazastreifen auf, um mehr Hilfen für die notleidende Bevölkerung in dem Palästinenser-Gebiet zu ermöglichen. "Wir brauchen eine sofortige humanitäre Pause, um Hilfe zu leisten und Geiseln zu befreien, gefolgt von einer nachhaltigen Waffenruhe", erklärt Cameron am Donnerstag. Er habe Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dazu gedrängt, mehr Grenzübergänge zu öffnen und mehr Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fahren zu lassen. "Das Ausmaß des Leids in Gaza ist unvorstellbar. Es muss mehr getan und schneller gehandelt werden, um den Menschen in dieser verzweifelten Lage zu helfen."