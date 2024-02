Newsblog zum Krieg in Nahost Irans Regime droht den USA mit Gegenangriff Von dpa , Reuters , afp , t-online , lim , csi , te , lex , lec , cc , jcz , das , mam , fsa , cck Aktualisiert am 05.02.2024 - 14:44 Uhr Lesedauer: 49 Min. Iranische Soldaten bei einer Militärübung (Archivbild): Teheran droht damit, dass jede Aggression gegen iranisches Staatsgebiet Konsequenzen zur Folge haben würde. (Quelle: Anadolu/Getty Images) News folgen

Die USA und England greifen 36 Stellungen der Huthi an. Israel will Dutzende Hamas-Mitglieder getötet haben. Alle Informationen im Newsblog.

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Irans Regime droht den USA mit Gegenangriff

13.15 Uhr: Der Iran wird nach Angaben des Außenministeriums des islamistischen Regimes in Teheran auf jeden möglichen US-Angriff auf sein Territorium reagieren. "Die Islamische Republik wird nicht zögern, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um eine Antwort zu geben, die bei den Aggressoren zu Reue führt", so der iranische Außenamtssprecher Nasser Kanani. Das Weiße Haus hatte zuvor die Möglichkeit eines direkten Angriffs gegen den Iran nicht ausgeschlossen.

Kanani erklärt weiter, andere hätten "diese Fähigkeit und Stärke bereits gesehen" und würden "vor jeder schlechten Tat hundertmal überlegen". Er betont jedoch, der Iran versuche nicht, die Spannungen und Krisen in der Region zu verschärfen.

Die USA hatten am Freitag eine Reihe von Angriffen gegen iranische Elitetruppen und pro-iranische bewaffnete Gruppen in Syrien und im Irak ausgeführt und damit auf den Tod von drei US-Soldaten am 28. Januar in Jordanien reagiert. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, erklärte am Samstag, die USA würden ihre Vergeltungsmaßnahmen fortsetzen. Die Möglichkeit eines direkten Angriffs auf Ziele im Iran wollte er nicht ausschließen.

Sieben Kämpfer von US-Verbündeten bei Angriff in Syrien getötet

11.39 Uhr: Bei einem Angriff proiranischer Milizen auf eine US-Militärbasis in Syrien sind Aktivisten zufolge sieben Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) getötet und 18 weitere verletzt worden. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der Angriff zielte demnach auf den als "Green Village" bekannten US-Stützpunkt. Dort, am Ölfeld Omar in der östlichen syrischen Provinz Dair as-Saur, sind US-Truppen stationiert.

Der Drohnenangriff am frühen Montagmorgen sei die erste militärische Reaktion der proiranischen Milizen nach den jüngsten US-Angriffen auf Dutzende Ziele in Syrien und im Irak. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Milizen haben US-Truppen in beiden Ländern seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober mehr als 160 Mal angegriffen. Allein in Syrien zählte die Beobachtungsstelle seit Mitte Oktober mehr als 100 solcher Angriffe.

Die von Kurdenmilizen angeführten SDF sind im Kampf gegen islamistische Terroristen in Syrien ein enger Verbündeter der USA. Die Türkei wiederum geht militärisch gegen die SDF vor.

USA: Vier weitere Anti-Schiffsraketen der Huthi zerstört

3.20 Uhr: Die USA haben nach eigenen Angaben vier weitere Anti-Schiffsraketen der Huthi-Miliz im Jemen zerstört. Die Geschosse waren nach US-Angaben gegen Schiffe im Roten Meer gerichtet.

Israels Militär: Hisbollah-Stellung in Südlibanon angegriffen

2.10 Uhr: Das israelische Militär hat im Süden Libanons nach eigenen Angaben eine Militäranlage der Schiiten-Miliz Hisbollah angegriffen. Wie die Armee am späten Sonntagabend bekannt gab, hätten Kampfflugzeuge eine Kommandozentrale der Hisbollah und ein Militärgelände in der Stadt Yaron attackiert.

Zudem sei ein Beobachtungsposten der vom Iran unterstützten Miliz in der Stadt Marun ar-Ras angegriffen worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Ob es Opfer gab, teilte die Armee nicht mit.

Montag, 5. Februar, 2024

Israel wirbt um ausländische Bauarbeiter

21.15 Uhr: Israel will palästinensische Bauarbeiter durch 65.000 Arbeitskräfte aus Indien, Sri Lanka und Usbekistan ersetzen. Ein Teil werde in den kommenden Wochen erwartet, teilt das Bauministerium mit. Auf vielen Baustellen des Landes ist die Arbeit zum Erliegen gekommen, da palästinensische Arbeiter nach Kriegsbeginn ausgewiesen wurden. Zuvor waren rund 72.000 Palästinenser auf israelischen Baustellen beschäftigt.

USA drohen mit weiteren Vergeltungsschlägen