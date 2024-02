Frankfurt-Debakel in Köln

Newsblog zum Krieg in Nahost Massive Angriffe auf Huthi-Stellungen im Jemen Von dpa , Reuters , afp , t-online , lim , csi , te , lex , lec , cc , jcz , das , mam , fsa Aktualisiert am 04.02.2024 - 00:00 Uhr Lesedauer: 46 Min. Ein Kampfjet startet von einem Flugzeugträger (Archivbild): Erneut hat es Luftschläge gegen Huthi-Stellungen im Jemen gegeben. News folgen

Die USA und England greifen 36 Stellungen der Huthi an. Israel will Dutzende Hamas-Mitglieder getötet haben. Alle Informationen im Newsblog.

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

USA und Großbritannien fliegen neue Angriffe im Jemen

23.40 Uhr: Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben am Samstag nach eigenen Angaben dutzende Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen beschossen. Die Angriffe trafen "36 Huthi-Ziele an 13 Orten im Jemen als Reaktion auf die anhaltenden Angriffe der Huthis auf die internationale und kommerzielle Schifffahrt sowie auf Marineschiffe, die das Rote Meer durchqueren", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Zuvor hatte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Central Command (Centcom) bereits mitgeteilt, sechs zum Abschuss auf Schiffe bereite Raketen zerstört zu haben.

Der Fernsehsender der Huthi, Al-Masirah, berichtete im Onlinedienst X (vormals Twitter), auch die jemenitische Hauptstadt Sanaa sei angegriffen worden.

US-Streitkräfte zerstören erneut Raketen der Huthi-Miliz im Jemen

21.58 Uhr: US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Raketen der von Teheran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen zerstört. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Central Command (Centcom) erklärte am Samstag im Onlinedienst X sechs zum Abschuss auf Schiffe bereite Raketen zerstört zu haben. Sie hätten eine "unmittelbare Bedrohung" dargestellt.

Seit Mitte November haben die Huthi-Rebellen im Jemen zahlreiche Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden attackiert, denen sie Verbindungen zu Israel vorwerfen. Die Miliz sieht sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbsternannten "Achse des Widerstands", der auch die radikalislamische Hamas im Gazastreifen angehört. Als Reaktion auf die Attacken griffen die USA und Großbritannien Huthi-Stellungen im Jemen an.

EU-Außenbeauftragter warnt vor Eskalation in Nahost

11.16 Uhr: Nach den nächtlichen US-Luftangriffen in Syrien und im Irak als Reaktion auf einen tödlichen Drohnenangriff auf US-Soldaten in Jordanien hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor einer "Eskalation" im Nahen Osten gewarnt. Der Nahe Osten sei "ein Kessel, der explodieren kann", sagt Borrell kurz vor einem informellen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel auf Nachfrage. "Deshalb rufen wir alle auf, eine Eskalation zu vermeiden." Alle müssten "versuchen zu verhindern, dass die Situation explosiv wird", sagt Borrell.

Reaktionen auf US-Vergeltungsschläge: London unterstützt – Damaskus verurteilt

11.01 Uhr: Großbritannien unterstützt das Recht der USA, auf einen Angriff zu reagieren. "Großbritannien und die USA sind treue Verbündete. Wir würden ihre Einsätze nicht kommentieren, aber wir unterstützen ihr Recht, auf Angriffe zu reagieren", erklärt ein Sprecher der britischen Regierung mit Blick auf die Vergeltungsangriffe der USA auf Ziele in Syrien und im Irak. "Wir verurteilen seit langem die destabilisierenden Aktivitäten des Irans in der gesamten Region, einschließlich seiner politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung einer Reihe militanter Gruppen."

Die Regierung in Damaskus hingegen verurteilt die Vergeltungsangriffe. Was die USA getan hätten, habe dazu beigetragen, den Konflikt im Nahen Osten auf sehr gefährliche Weise anzuheizen, erklärt das syrische Außenministerium.

Israels Armee: Wieder Dutzende Hamas-Kämpfer getötet

10.04 Uhr: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffe gegen Ziele der Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei seien in den letzten 24 Stunden Dutzende Kämpfer der islamistischen Terrormiliz getötet worden, teilt die Armee mit. Im Flüchtlingslager Al-Schati im Nordteil des Küstenstreifens entdeckte das Militär eine Gruppe Kämpfer, die Waffen transportieren wollten. Der Trupp sei durch einen gezielten Luftschlag ausgeschaltet worden. Die Angaben des Militärs lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.