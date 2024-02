Palästinenser werfen Israels Armee Folter bei Verhören vor

Kurz zuvor hatte die Huthi-Miliz im Jemen mitgeteilt, in dem Gebiet ein als "Koi" identifiziertes Schiff ins Visier genommen zu haben. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden attackiert, denen sie Verbindungen zu Israel vorwerfen.

Irans Regime zieht wohl Offiziere aus Syrien ab

15.17 Uhr: Das islamistische Regime im Iran hat Insidern zufolge unter dem Eindruck von israelischen Angriffen die Präsenz von hochrangigen Offizieren der Revolutionsgarden in Syrien zurückgefahren. Zwar habe die Regierung in Teheran nicht vor, sich ganz aus Syrien zurückzuziehen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von insgesamt fünf mit den Vorgängen vertrauten Personen erfuhr. Allerdings wolle Iran nicht direkt in den Konflikt in der Region hineingezogen werden. Einem Insider zufolge wurden hochrangiger Kommandeure und dutzende Offiziere mittleren Ranges abgezogen. Eine konkrete Zahl wurde nicht genannt. Eine Stellungnahme des Regimes liegt derzeit nicht vor.

Einem der Insider zufolge haben die verbliebenen Gardisten ihre Büros verlassen und meiden die Öffentlichkeit. "Die Iraner werden Syrien nicht aufgeben, aber sie haben ihre Präsenz und ihre Bewegungen so weit wie möglich zurückgefahren." Die Einsätze in Syrien würden nun aus der Entfernung mithilfe der verbündeten libanesischen Hisbollah-Terrororganisation geleitet. Die iranischen Revolutionsgarden waren vor einem Jahrzehnt nach Syrien gekommen, um Präsident Baschar al-Assad im Bürgerkrieg zu unterstützen. Seit Dezember sind in Syrien mehr als sechs ihrer Mitglieder bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen, darunter ein hochrangiger General des Nachrichtendienstes.

Israels Armee: Dutzende Terroristen in Gaza getötet

15.11 Uhr: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seit Mittwoch "Dutzende Terroristen" bei Kämpfen im Gazastreifen getötet. Es habe Gefechte im Norden, Zentrum und Süden des Küstengebiets gegeben. In der südlichen Stadt Chan Junis, wo seit einigen Wochen der Schwerpunkt der israelischen Offensive gegen die Terrororganisation Hamas liegt, sei das Militär mit direkten Luftangriffen und Nahkämpfen vorgegangen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht.

Militär-Fregatte "Hessen" fährt nächste Woche Richtung Rotes Meer

11.30 Uhr: Um Handelsschiffe im Roten Meer vor dem Beschuss der islamistischen Huthi-Miliz zu sichern, soll die Fregatte "Hessen" in der kommenden Woche von Wilhelmshaven aus in See stechen. Das Schiff soll nach dpa-Informationen am 8. Februar ablegen und damit Ende des Monats im Einsatzgebiet sein. Hintergrund ist ein geplanter EU-Militäreinsatz, an dem sich auch Deutschland beteiligen will. Dazu muss aber erst noch der Bundestag zustimmen.

Netanjahu: Feuerpause "nicht um jeden Preis"

3.22 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will einem möglichen neuen Abkommen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und der Freilassung weiterer Geiseln nach eigenen Aussagen "nicht um jeden Preis" zustimmen. Man arbeite an einem neuen Rahmenabkommen zur Freilassung der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen noch festgehaltenen israelischen Geiseln, "aber ich betone – nicht um jeden Preis", sagte Netanjahu am Mittwochabend, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete.