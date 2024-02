Wir haben immer noch keine Kapitalmarktunion in Europa und überlassen den europäischen Bankenmarkt immer mehr den großen US-Banken. Wir haben noch nichts dafür in die Wege geleitet, den Euro zu einer internationalen Reservewährung zu machen und bleiben deshalb in totaler Abhängigkeit vom Dollar. Und wir reden zwar viel vom Bürokratieabbau, aber es scheint eher so zu sein, dass wir unseren Unternehmen jeden Tag neue Fesseln anlegen. Und in der Energiepolitik treiben wir die energieintensiven Unternehmen in die USA, statt sie hier zu halten. Wir leben so, als wäre alles in Ordnung, und das ist riskant.