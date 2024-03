So wird das Wetter zum Frühlingsbeginn

Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas-Chef wirft Israel "Sabotage" von Verhandlungen vor Aktualisiert am 19.03.2024 - 22:27 Uhr

Die Palästinenser melden viele Tote bei israelischen Angriffen. Unterdessen warnt die US-Regierung Israel vor einer geplanten Offensive. Mehr Informationen im Newsblog.

Hamas-Chef wirft Israel "Sabotage" von Verhandlungen vor

22.12 Uhr: Hamas-Chef Ismail Hanija hat Israel vorgeworfen, mit dem Militäreinsatz im Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza die Verhandlungen über eine Waffenruhe zu sabotieren. "Das gezielte Vorgehen gegen Polizisten und Regierungsvertreter zeigt ihre Bemühungen, Chaos zu säen und die Gewalt aufrechtzuerhalten", erklärt der in Katar lebende Chef der islamistischen Palästinenserorganisation. Dies offenbare auch "einen Willen, die in Doha laufenden Verhandlungen zu sabotieren", sagt er weiter.

Die israelische Armee hatte am Montagmorgen einen großangelegten Einsatz in dem Krankenhauskomplex gestartet, der am Dienstag weiter andauerte. "Mehr als 50 Terroristen" seien bei dem Einsatz inzwischen getötet worden und rund "180 Verdächtige" seien festgenommen worden, teilt die Armee mit. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium sprach von "Dutzenden" Toten und Verletzten im Gebiet um das Krankenhaus.

Die Verhandlungen in der katarischen Hauptstadt Doha über eine Feuerpause und Geiselfreilassungen laufen seit Wochen. Vergangene Woche hatte die Hamas einen Vorschlag für eine sechswöchige Feuerpause und einen Austausch von 42 israelischen Geiseln für je 20 bis 50 palästinensische Gefangene unterbreitet.

USA: Treffen mit Israel zu Rafah wohl nächste Woche

17.33 Uhr: Die USA und Israel werden nach Angaben der US-Regierung vermutlich Anfang kommender Woche ein Treffen zur geplanten israelischen Offensive in Rafah abhalten. Präsident Joe Biden habe Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gebeten, hochrangige Vertreter des Militärs, der Geheimdienste und für die humanitäre Versorgung nach Washington zu schicken, sagt Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre. Die Einzelheiten stünden noch nicht fest. Die USA hätten Israel aufgefordert, mehr zu tun, um die Versorgung der Menschen im Gazastreifen zu erleichtern.

Huthis greifen Tanker im Roten Meer an

14.14 Uhr: Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben nach eigenen Angaben den Flüssiggastanker "Mado" im Roten Meer angegriffen. Auch den israelischen Küstenort Eilat, den einzigen Israels am Roten Meer, hätten sie beschossen, teilen die mit der Hamas und dem Iran verbündeten Rebellen mit. Die "Mado" fährt unter der Flagge der Marshall-Inseln und war von Saudi-Arabien nach Singapur unterwegs.

Im Osten führt das Rote Meer über die Meerenge Bab al-Mandab in den Golf von Aden. Dieser ist mit dem Arabischen Meer verbunden, einem Randmeer des Indischen Ozeans. Hier verlaufen einige der wichtigsten Schifffahrtswege nach Afrika und Asien und über den Suezkanal am westlichen Ende des Roten Meeres bis ins Mittelmeer. Wegen der Angriffe der Huthi meiden viele Reedereien das Rote Meer und den Suezkanal. Stattdessen nehmen die Frachtschiffe die weitaus längere und erheblich teurere Route um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas.

Israel meldet Tod von 50 bewaffneten Palästinensern in Al-Schifa-Klinik

12.22 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehr als 50 bewaffnete Palästinenser im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen getötet. 180 Verdächtige seien gefangengenommen worden. Die Durchsuchung im größten Krankenhaus des Palästinensergebietes begann am Montag vor Tagesanbruch. Das Militär wirft der Hamas vor, die Klinik zum Verstecken von Kämpfern und zur Planung von Angriffen zu nutzen. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde auf dem Gelände mindestens ein Soldat durch Schüsse seitens palästinensischer Kämpfer getötet.

