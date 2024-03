Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas kritisiert Ernennung von neuem Ministerpräsidenten Von dpa , lim , sic , cc , das , lma Aktualisiert am 16.03.2024 - 08:59 Uhr Lesedauer: 18 Min. Mohammad Mustafa (r.), erhält vom palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas die Ernennungsurkunde. (Quelle: IMAGO/Palestinian President Office/imago) Kopiert News folgen

Die USA sehen einen Hamas-Vorschlag positiv. Eine Hilfslieferung per Schiff erreicht Gaza. Mehr Informationen im Newsblog.

USA wollen Israels Angriffspläne einsehen

3 Uhr: Dem Sprecher für die nationale Sicherheit in den USA, John Kirby, zufolge wollen die USA gern Israels Pläne für eine Offensive in Rafah einsehen. Zuvor hatte er sich darüber geäußert, dass der Vorschlag der Hamas für einen Waffenstillstand im Rahmen des Möglichen liege und zeigte sich optimistisch. Auch US-Außenminister Antony Blinken sagte vor Reportern in Österreich, die USA bräuchten von Israel einen klaren und umsetzbaren Plan für Rafah, der auch die Evakuierung der Zivilbevölkerung vorsehe. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Freitag der Offensive in Rafah zugestimmt und die Hamas-Vorschläge zu einer Freilassung bestimmter Geiseln abgelehnt.

Hamas kritisiert Ernennung von neuem Ministerpräsidenten

0.30 Uhr: Die Hamas kritisiert die Ernennung des neuen Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammad Mustafa, durch Präsident Mahmud Abbas. "Wir lehnen es ab, diesen Ansatz fortzusetzen, der unserem Volk und unserer nationalen Sache Schaden zugefügt hat und weiterhin zufügt", teilt die Hamas in einer Erklärung mit. Die Hamas erklärte, die Entscheidung sei getroffen worden, ohne sie zu konsultieren, obwohl sie kürzlich an einem Treffen in Moskau teilgenommen hatte, bei dem auch Abbas' Fatah-Bewegung zugegen war.

Freitag, 15. März

Hilfslieferung erreicht Küste von Gaza

23.55 Uhr: Das Schiff "Open Arms" mit rund 200 Tonnen Hilfsgütern für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen hat nach Angaben des Betreibers "World Central Kitchen" (WCK) sein Ziel erreicht. Das Entladen an der Küste von Gaza habe bereits begonnen, teilte die Organisation auf X, vormals Twitter, mit. Der Schlepper war am Dienstag im zyprischen Hafen Larnaka in See gestochen. Er führt eine Plattform mit sich, auf der 200 Tonnen Hilfsgüter gestapelt sind.

Die Lebensmittel würden für 37 Millionen Mahlzeiten reichen, schrieb WCK-Chef José Andrés auf X. "Bis jetzt wurden zwei Paletten von der Plattform entladen. Aber es gibt noch mehr zu tun in den nächsten paar Stunden", fügte er hinzu.

Unicef: Jedes dritte Kleinkind im Nordteil Gazas akut mangelernährt

22.01 Uhr: Im nördlichen Gazastreifen sind nach Erkenntnissen des UN-Kinderhilfswerks Unicef 31 Prozent der Kinder unter zwei Jahren akut mangelernährt. Im Januar seien es noch 15,6 Prozent der Kinder gewesen, teilte die Organisation mit. In dem Teil des Gazastreifens ist die Versorgungsnotlage aufgrund des anhaltenden Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas besonders schlimm.

Daten, die Unicef und Partner im Februar im Norden des Gazastreifens erhoben hätten, zeigten, dass 4,5 Prozent der Kinder in Notunterkünften und Gesundheitszentren an schwerer akuter Mangelernährung litten. Diese schwerste Form der Mangelernährung sei lebensbedrohlich, wenn Kinder nicht sofort therapeutische Nahrung und medizinische Hilfe erhielten. Diese ist vor Ort demnach jedoch nicht verfügbar.

"Die Geschwindigkeit, mit der sich diese katastrophale Hungerkrise bei Kindern im Gazastreifen entwickelt hat, ist schockierend, insbesondere, da die dringend benötigte Hilfe nur ein paar Kilometer entfernt bereitsteht", erklärte Unicef-Leiterin Catherine Russell mit Blick auf Israel. Seit Dezember warnen UN-Organisationen vor der Gefahr einer Hungersnot im Gazastreifen.

USA: Hamas-Vorschlag im Rahmen des Möglichen

21.32 Uhr: Der Vorschlag der radikal-islamischen Hamas für einen Waffenstillstand im Gazastreifen liegt nach Einschätzung der USA durchaus im Rahmen des Möglichen. Der Vorschlag liege "in groben Zügen innerhalb der Grenzen ... des Abkommens, an dem wir seit mehreren Monaten arbeiten", sagt John Kirby, Sprecher für die nationale Sicherheit in den USA. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen, aber das bedeutet nicht, dass die Sache erledigt ist", erklärt Kirby.