Joe Biden will sich nächste Woche mit Israels Regierungschef treffen. Unterdessen wirft der Hamas-Chef Israel "Sabotage" vor. Mehr Informationen im Newsblog.

Netanjahu besteht auf Rafah-Offensive

5.06 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will sich dem Druck der USA widersetzen und hält an einer Bodenoffensive in der zurzeit mit Geflüchteten überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fest. Er habe in seinem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden diesem "unmissverständlich klargemacht", dass Israel zur Zerschlagung der letzten Bataillone der islamistischen Hamas in Rafah entschlossen sei.

"Es gibt keine andere Möglichkeit, als am Boden hineinzugehen", sagte Netanjahu vor dem Außen- und Verteidigungsausschuss des israelischen Parlaments, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete. Er hatte am Vortag in dem Gespräch mit Biden dessen Aufforderung zugestimmt, eine Delegation in den kommenden Tagen nach Washington zu schicken. Dort wollen die USA einem Medienbericht zufolge Alternativen zu einer Bodenoffensive aufzeigen.

Großbritannien: 2000 Tonnen Lebensmittel erreichen Gazastreifen

1.14 Uhr: Mehr als 2000 Tonnen Nahrungsmittelhilfe haben nach Angaben des britischen Außenministeriums den Gazastreifen erreicht. Die Lebensmittelpakete für mehr als 275.000 Menschen seien über Jordanien in den Gazastreifen gelangt und würden vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) an bedürftige Familien verteilt, teilt das britische Außenministerium mit. Zusätzlich sollen 150 Tonnen von Großbritannien finanzierte Hilfsgüter, darunter Zelte und Decken, vom Kinderhilfswerk Unicef verteilt werden.

"Wir brauchen einen dauerhaften humanitären Zugang über Straßen, um mehr Hilfe leisten zu können", sagte der britische Außenminister David Cameron. "Wir drängen Israel weiterhin, weitere Grenzübergänge zu öffnen und die medizinische Versorgung, die Wasserversorgung und die sanitären Einrichtungen wiederherzustellen."

Mittwoch, 20. März 2024

Palästinenser: Mindestens 15 Tote durch israelischen Angriff

23.20 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens sind nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden mindestens 15 Menschen getötet worden. Die Rettungsarbeiten sind laut medizinischem Personal noch im Gange, da man davon ausgehe, dass einige Opfer unter den Trümmern des dreistöckigen Gebäudes eingeschlossen seien.

Hamas-Chef wirft Israel "Sabotage" von Verhandlungen vor

22.12 Uhr: Hamas-Chef Ismail Hanija hat Israel vorgeworfen, mit dem Militäreinsatz im Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza die Verhandlungen über eine Waffenruhe zu sabotieren. "Das gezielte Vorgehen gegen Polizisten und Regierungsvertreter zeigt ihre Bemühungen, Chaos zu säen und die Gewalt aufrechtzuerhalten", erklärt der in Katar lebende Chef der islamistischen Palästinenserorganisation. Dies offenbare auch "einen Willen, die in Doha laufenden Verhandlungen zu sabotieren", sagt er weiter.

Die israelische Armee hatte am Montagmorgen einen großangelegten Einsatz in dem Krankenhauskomplex gestartet, der am Dienstag weiter andauerte. "Mehr als 50 Terroristen" seien bei dem Einsatz inzwischen getötet worden und rund "180 Verdächtige" seien festgenommen worden, teilt die Armee mit. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium sprach von "Dutzenden" Toten und Verletzten im Gebiet um das Krankenhaus.

Die Verhandlungen in der katarischen Hauptstadt Doha über eine Feuerpause und Geiselfreilassungen laufen seit Wochen. Vergangene Woche hatte die Hamas einen Vorschlag für eine sechswöchige Feuerpause und einen Austausch von 42 israelischen Geiseln für je 20 bis 50 palästinensische Gefangene unterbreitet.

USA: Treffen mit Israel zu Rafah wohl nächste Woche

17.33 Uhr: Die USA und Israel werden nach Angaben der US-Regierung vermutlich Anfang kommender Woche ein Treffen zur geplanten israelischen Offensive in Rafah abhalten. Präsident Joe Biden habe Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gebeten, hochrangige Vertreter des Militärs, der Geheimdienste und für die humanitäre Versorgung nach Washington zu schicken, sagt Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre. Die Einzelheiten stünden noch nicht fest. Die USA hätten Israel aufgefordert, mehr zu tun, um die Versorgung der Menschen im Gazastreifen zu erleichtern.

Huthis greifen Tanker im Roten Meer an