Bei einem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau starben zahlreiche Menschen. Die Terrormiliz IS bekennt sich zum Anschlag. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Strack-Zimmermann: Völlige Fehleinschätzung Putins

0.10 Uhr: Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wertet den Terroranschlag mit mehr als 130 Toten nahe Moskau als "schweren Schlag" für die russischen Sicherheitsbehörden. Es habe eine Warnung vor Anschlägen gegeben, "sogar spezifisch, was Konzerte angeht", sagte die FDP-Politikerin der "Bild am Sonntag". Es sei nicht nachvollziehbar, dass es keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gegeben habe.

"Offensichtlich hat Putin in völliger Fehleinschätzung diese Warnungen nicht ernst genommen und wird davon abzulenken versuchen", sagte sie mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anstatt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen, solle sich Putin mit anderen Ländern der Welt gegen den Terror zur Wehr setzen. "Der internationale Terrorismus ist die wahre Geisel der Menschheit", sagte sie.

IS veröffentlicht brutales Video von Angriff

23.55 Uhr: Die Terrorgruppe IS hat am späten Samstagabend ein Video veröffentlicht, dass von Kameras der Attentäter in einer Konzerthalle bei Moskau stammen soll. Das Video wurde auf dem Telegramkanal der IS-Nachrichtenagentur Amaq hochgeladen. Es zeigt die ganze Brutalität der Terrorattacke. Auf den Bildern ist zu sehen, wie mehrere Personen in Tarnkleidung mit Maschinengewehren durch das Foyer der Konzerthalle gehen. Einem Besucher wird die Kehle durchgeschnitten, der Täter präsentiert das blutige Messer. Die Aufnahmen zeigen offenbar auch, wie die Angreifer Feuer legen und dann den Gebäudekomplex verlassen.

USA: IS trägt alleinige Schuld an Anschlag

23.30 Uhr: Die Exremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) trägt nach Einschätzung der USA die alleinige Verantwortung für den Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau. Es habe keine ukrainische Beteiligung gegeben, sagt die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson. Die US-Regierung habe Anfang des Monats Informationen über einen geplanten Anschlag in Moskau mit Russland geteilt und am 7. März eine öffentliche Warnung für Amerikaner in Russland herausgegeben.

Selenskyj: Immer schiebt Moskau Schuld auf andere

21.53 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist die Versuche seines russischen Gegners Wladimir Putin, nach dem Terroranschlag bei Moskau mit dem Finger auf die Ukraine zu zeigen, kategorisch zurück. "Nach dem, was gestern in Moskau passiert ist, versuchen Putin und die anderen Bastarde natürlich nur, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Die russische Seite habe immer die gleichen Methoden. "Und immer schieben sie die Schuld auf andere."

Nach den Ereignissen in der Konzerthalle bei Moskau habe "dieser absolute Niemand Putin" einen Tag lang geschwiegen, anstatt sich um seine russischen Bürger zu kümmern. Vielmehr habe Putin darüber nachgedacht, "wie er das in die Ukraine bringen kann".

Weißes Haus nach Angriff bei Moskau: Islamischer Staat ist "gemeinsamer Feind"

21.47 Uhr: Nach dem Angriff auf einen Konzertsaal bei Moskau betont das Weiße Haus in Washington, dass die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ein "gemeinsamer terroristischer Feind" ist. Dieser müsse "überall bekämpft werden", sagt die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden. Die USA "verurteilen nachdrücklich die abscheuliche terroristische Attacke von Moskau", fügt Karine Jean-Pierre hinzu.

Russische Sicherheitskräfte sollen wohl Terroristen foltern

21.18 Uhr: Videos auf sozialen Medien sollen zeigen, wie die mutmaßlichen Attentäter von russischen Sicherheitskräften befragt und gefoltert werden. Zwei der mutmaßlichen Angreifer sollen schon tot sein. Lesen Sie hier mehr.

Augenzeugin berichtet von absurder Durchsage