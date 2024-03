Deutschland stellt 45 Millionen Euro für Palästinenserhilfswerk UNRWA bereit

Netanjahu sagt Reise von Delegation in die USA ab

Erstmals fordert der Weltsicherheitsrat eine sofortige Waffenruhe

Israel: Haben iranische Waffen für das Westjordanland abgefangen

16.06 Uhr: Israel hat eigenen Angaben zufolge eine Lieferung iranischer Waffen in das Westjordanland abgefangen. Darunter seien Granatengeschosse und Panzerabwehrminen gewesen, teilt das Militär mit. Die Waffen seien bei einem Einsatz gegen die libanesische Hisbollah-Miliz und die iranischen Revolutionsgarden entdeckt worden. Diese hätten Agenten rekrutiert, die Waffen in das Westjordanland schmuggeln und dort Anschläge verüben sollten.

Kritik Israels wegen geplanter Anerkennung von Palästinenser-Staat

12.51 Uhr: Israel wirft vier europäischen Ländern vor, mit der geplanten Anerkennung eines palästinensischen Staates den Überfall der radikal-islamischen Hamas zu belohnen. Damit werde die Botschaft gesendet, dass "mörderische Terroranschläge auf Israelis" mit politischen Gesten vergolten werden, schreibt Außenminister Israel Katz auf X. Ein Palästinenser-Staat könne nur in Verhandlungen zwischen Israel und Palästinensern vereinbart werden. Jedes Engagement für die Anerkennung eines Palästinenser-Staates rücke eine Lösung des Konflikts in weite Ferne, warnt er mit Blick auf Spanien , Irland , Malta und Slowenien . Die vier Länder haben erste Schritte zur Anerkennung eines Palästinenser-Staates im besetzten Westjordanland und Gazastreifen angekündigt.

Baerbock in Ägypten: Forderung nach Feuerpause in Gaza

11.06 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in Kairo mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri zu neuerlichen Krisengesprächen zusammengekommen. Bei dem Treffen in der ägyptischen Hauptstadt dürfte die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen im Mittelpunkt stehen. Die Grünen-Politikerin wirbt seit Wochen für eine humanitäre Waffenruhe, damit die von der islamistischen Hamas weiterhin festgehaltenen israelischen Geiseln freikommen und Hilfslieferungen den Gazastreifen erreichen.

Im Anschluss an das Treffen mit Schukri wollte Baerbock nach Israel weiterfliegen, am Abend steht ein Besuch der palästinensischen Gebiete auf dem Programm.

Bericht: Israel droht in Gaza endloser Guerilla-Krieg

4 Uhr: Israels Armee droht im Gazastreifen einem Medienbericht zufolge mangels einer ersichtlichen Strategie in einen endlosen Guerilla-Krieg mit der Terrororganisation Hamas verwickelt zu werden. Die israelischen Streitkräfte kämpften an immer mehr Orten im Gazastreifen, die sie eigentlich zuvor eingenommen und aus denen sie sich zurückgezogen hätten, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag. Dies zeige, wie sehr Israel darum kämpfe, die Hamas zu zerschlagen und das palästinensische Küstengebiet unter seine Kontrolle zu bringen. Israels Führung habe mit ihrem Kriegsziel, die Hamas militärisch und politisch auszuschalten, eine hohe Messlatte angelegt, die nur schwer zu erreichen sei, sagte Yossi Mekelberg, Nahost-Analyst bei der in London ansässigen Denkfabrik Chatham House, der Zeitung. "Alles, was darunter liegt, wird als Misserfolg empfunden werden."