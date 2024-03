In Tel Aviv werden Angehörige von Geiseln verhaftet. Die israelische Armee soll beim Einsatz in der Schifa-Klinik wohl 200 Terroristen getötet haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Israels Armee: Vertrauter von Hamas-Chef in Schifa-Klinik getötet

22.36 Uhr: Im Zuge des israelischen Militäreinsatzes im Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza ist Armeeangaben zufolge ein hochrangiges Hamas-Mitglied getötet worden. Raad Thabit zählte zu den Top Ten des militärischen Arms der Terrororganisation, wie Militärsprecher Daniel Hagari am Abend mitteilt. Er gehörte Beobachtern zufolge auch zum engen Kreis des Hamas-Chefs im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar. Die Hamas bestätigte seinen Tod zunächst nicht. Im Regelfall äußert sich die Terrororganisation nicht zur Tötung ihrer Anführer und Mitglieder.

Bei dem Einsatz in der größten Klinik des Gazastreifens wurden Hagari zufolge bislang 900 Verdächtige festgenommen. Mindestens 513 von ihnen sollen demnach Mitglieder der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) sein. Zum Zeitpunkt der Umstellung der Klinik hätten sich noch 350 Patienten und Mediziner im Krankenhaus befunden. Ob sich noch alle von ihnen dort aufhalten, teilt Hagari nicht mit. Laut Armee wurden im Zuge des Einsatzes rund 200 Terroristen im und um Krankenhaus herum getötet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Internationaler Gerichtshof: Israel muss gegen Hunger in Gaza vorgehen

17.40 Uhr: Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag weist Israel an, gegen den Hunger im Gazastreifen vorzugehen. Es müssten alle notwendigen Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass unverzüglich Grundnahrungsmittel die Bevölkerung dort erreichten, heißt es in der einstimmig getroffenen Anweisung. "Das Gericht stellt fest, dass die Palästinenser im Gazastreifen nicht mehr nur von einer Hungersnot bedroht sind", schreiben die Richter weiter. Vielmehr habe diese bereits begonnen. Eine Stellungnahme Israels liegt nicht vor.

Israels Botschafter fordert Ende deutscher UNRWA-Finanzierung für Gazastreifen

16.46 Uhr: Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Bundesregierung aufgefordert, keine Gelder mehr für das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA im Gazastreifen bereitzustellen. "UNRWA im Gazastreifen ist systematisch von der Terrororganisation Hamas infiltriert und daher Teil des Problems und nicht der Lösung", sagt Prosor in Berlin. UNRWA sei "das Rückgrat der Hamas, nicht der humanitären Hilfe".

Prosor sagt weiter, das Hilfswerk in dem von der Hamas beherrschten Palästinensergebiet sei "nicht zu reparieren" und müsse daher "abgewickelt" werden. Die Verantwortung für Bildung, Gesundheit und die Verteilung von Hilfen solle anderen Organisationen übertragen werden, etwa dem UN-Welternährungsprogramm (WFP). Die UN-Organisation hatte diese Vorwürfe bei anderen Gelegenheiten zurückgewiesen und Israel seinerseits eine Kampagne vorgeworfen.

Israelische Armee: Dschihad-Mitglied gesteht Vergewaltigung am 7. Oktober

16.39 Uhr: Ein Mitglied der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad hat nach Angaben der israelischen Armee im Verhör Vergewaltigung und Gewalt gegen Zivilisten während des Massakers am 7. Oktober gestanden. Das Militär veröffentlicht ein Video, das das Verhör zeigen soll. Der 28-jährige Palästinenser stellt sich darin als Mitglied der Marine-Einheit des Dschihad vor. Er war Anfang des Monats bei einem Einsatz der Armee in Chan Junis im Süden des Gazastreifens festgenommen worden.

Der Gefangene erzählt, er habe am 7. Oktober den Sicherheitszaun an der Grenze zu Israel überquert. Er sei mit einer Pistole und zwei Handgranaten bewaffnet gewesen. Er sei dann in einen Kibbuz in Grenznähe eingedrungen und dort in ein Haus gegangen. Dort habe er eine verängstigte junge Frau angetroffen. Nachdem er ihr Erscheinungsbild und ihre Kleidung sehr genau beschreibt, sagt er, er habe sie vergewaltigt. Die Frau und ihre Mutter wurden den Angaben nach von anderen Terroristen in den Gazastreifen verschleppt.

Anschließend habe er auf dem Weg zurück in den Gazastreifen drei Zivilisten getroffen, erzählt der Gefangene. Er habe auf einen von ihnen geschossen und eine Handgranate in die Richtung eines zweiten geworfen. Die Armee wertet die Aussagen als "weiteren Beweis für den Ansturm von Mord und sexueller Gewalt durch die Terrororganisationen am 7. Oktober". Es sei wichtig "den Stimmen derer, die nicht mehr erzählen können, Gehör zu verschaffen".