Newsblog zum Krieg in Nahost Israel entschuldigt sich nach tödlichem Angriff auf Hilfskonvoi Aktualisiert am 02.04.2024 - 22:33 Uhr Zerstörtes Fahrzeug in Gaza: Israelische Raketen töteten Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. (Quelle: Ismael Abu Dayyah/dpa)

Nach Angaben der israelischen Regierung liegt der Hamas ein Vorschlag für einen Waffenstillstand vor. Mitarbeiter einer Hilfsorganisation sterben bei einem israelischen Raketenangriff. Mehr Informationen im Newsblog.

USA: Israel für Angriff in Damaskus verantwortlich

22.28 Uhr: Israel ist nach Einschätzung der US-Regierung für den Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus verantwortlich. Das machte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Washington deutlich.

Singh war danach gefragt worden, ob die USA an dem Luftangriff am Montag beteiligt gewesen seien. Darauf antwortete sie: "Die USA haben keinen Angriff in Damaskus durchgeführt. Ich möchte Sie auf die Israelis verweisen, um mit ihnen über ihren Angriff zu sprechen." Die Nachfrage, ob es die offizielle Einschätzung der US-Regierung sei, dass Israel für den Schlag verantwortlich sei, bejahte die Sprecherin: "Das ist unsere Einschätzung."

Am Montag waren bei einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen iranischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Die IRGC sind Irans Elitestreitmacht. Sie werden mächtiger eingeschätzt als die konventionellen Streitkräfte. Der Iran verurteilte die Attacke scharf und drohte Erzfeind Israel mit Vergeltung. Ein israelischer Militärsprecher sagte auf Anfrage, man kommentierte keine Berichte in ausländischen Medien.

Israels Präsident entschuldigt sich bei Gründer von Hilfsorganisation

21.36 Uhr: Israels Präsident Izchak Herzog entschuldigt sich nach dem Tod mehrerer internationaler Helfer im Gazastreifen beim Gründer der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK). Er habe mit José Andrés telefoniert und ihm sein tiefes Bedauern über den "tragischen Verlust der Leben der WCK-Mitarbeiter" ausgedrückt, schreibt der israelische Staatspräsident auf der Plattform X. Er habe dabei auch eine aufrichtige Entschuldigung ausgesprochen und den Angehörigen der Getöteten sein Beileid bekundet.

Die Hilfsorganisation hatte am Dienstag den Tod von Mitarbeitern im Gazastreifen durch einen Luftangriff bestätigt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem "tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen".

Israel werde die Tragödie gründlich untersuchen, schreibt Herzog. Der Präsident bedankt sich demnach auch bei Andrés für das Engagement seiner Hilfsorganisation für Israelis und Palästinenser. "Der Präsident bekräftigte Israels Verpflichtung, humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Gaza zu liefern und aufzustocken", heißt es in der Mitteilung Herzogs weiter.

Luftschlag gegen Hilfsorganisation: US-Regierung fordert Aufklärung

20.02 Uhr: Die US-Regierung zeigt sich angesichts des israelischen Angriffs gegen einen Hilfskonvoi der Organisation "World Central Kitchen" "empört". Das erklärt John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates. Die Vereinigten Staaten erwarteten eine weitergehende Untersuchung des Angriffs.

Raketenangriff: Starkoch äußert sich zu getöteten Mitarbeitern

18.57 Uhr: Der Gründer der World Central Kitchen ist besonders in den USA kein Unbekannter: José Andrés ist als Koch ein Star. Nun spricht er über seine bei einem israelischen Raketenangriff ums Leben gekommenen Mitarbeiter. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schiff mit 240 Tonnen Lebensmitteln kehrt nach Zypern zurück

18.46 Uhr: Ein mit 240 Tonnen Lebensmitteln beladenes Schiff kehrt nach Zypern zurück. Lediglich ein Drittel der Hilfslieferungen habe vor dem israelischen Angriff, bei dem sieben Helfer getötet wurden, entladen werden können, sagt ein zyprischer Vertreter. Zwei Drittel befänden sich auf dem Rückweg nach Zypern. Insgesamt bestand der am 30. März in Larnaka gestartete Konvoi aus vier Schiffen.

Vereinigte Arabische Emirate stellen Seeroute für Hilfsgüter ein