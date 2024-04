Erneut Erdbeben in Deutschland

Israel hat einen Hamas-Geldgeber getötet. Verwirrung um Schließung des Luftraums über Teheran. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel: Hamas-Geldgeber im Gazastreifen getötet

16.28 Uhr: Israel hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Geldgeber der Terrororganisation Hamas bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Hamas sei Jakub Dschabber Nasser für die Finanzierung eines großen Teils der militärischen Aktivitäten der Terrororganisation in Rafah im Süden des abgeriegelten Küstengebiets verantwortlich gewesen, teilt die Armee mit.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte Dschabber Nasser demnach Hunderttausende von Dollar an die Hamas für ihre militärischen Aktivitäten überwiesen. Israels Militär teilt weiter mit, er habe sich in Rafah aufgehalten und sei bei dem Angriff "ausgeschaltet" worden.

Netanjahu: Bereiten uns auch auf Szenarien außerhalb von Gaza vor

16.23 Uhr: Israel bereitet sich nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanjahu auf mögliche weitere Konflikte in der Region vor. "Wir sind mitten im Krieg in Gaza, bereiten uns jedoch auch auf Szenarien in anderen Gebieten vor", sagt Netanjahu nach Angaben seines Büros. Man werde alle Sicherheitsbedürfnisse des Staates Israel erfüllen, sowohl defensiv als auch offensiv. "Wer immer uns schadet – wir werden ihnen Schaden zufügen."

Sanitäter: Sechs Tote bei Luftangriff Israels in Rafah

15.15 Uhr: Bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff in der Stadt Rafah im Gazastreifen sind nach Angaben von Sanitätern sechs Menschen getötet worden. Ein israelischer Armeesprecher äußert sich auf Anfrage nicht zu dem konkreten Vorfall. Er teilt lediglich mit: "Als Reaktion auf die barbarischen Angriffe der Hamas ist die israelische Armee im Einsatz, um die militärischen und administrativen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören." Anders als die Hamas halte die Armee sich an internationales Recht und bemühe sich darum, Schaden an Zivilisten zu verringern.

Sorge vor Eskalation: Baerbock telefoniert mit Irans Außenminister

13.59 Uhr: Angesichts einer möglichen Gewalteskalation zwischen dem Iran und Israel hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit ihrem Amtskollegen aus Teheran telefoniert. Details zu Inhalten des Gesprächs der Grünen-Politikerin mit dem iranischen Chefdiplomaten Hussein Amirabdollahian gab das Auswärtige Amt nicht bekannt.

Das Ministerium betont jedoch, niemand könne "Interesse an einer weiteren regionalen Eskalation haben." Alle Akteure in der Region seien aufgefordert, verantwortlich zu handeln und Zurückhaltung zu üben.

Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien hatte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei mit Vergeltung gedroht. Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen und Israel müsse bestraft werden, sagte der Religionsführer.

Russland mahnt Nahost-Länder zu Zurückhaltung

13.19 Uhr: Angesichts der Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts in Nahost hat Russland alle Länder der Region zur Zurückhaltung aufgerufen. Ein Abgleiten der Region ins Chaos müsse verhindert werden, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Bitten, zwischen Israel und dem Iran zu vermitteln, seien nicht an Russland herangetragen worden. Der israelische Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus stelle allerdings eine Verletzung aller Grundsätze des Völkerrechts dar, betont Peskow.

US-Truppenkommandeur besucht Israel

12.37 Uhr: Vor dem Hintergrund iranischer Drohungen gegen Israel ist der Kommandeur der US-Truppen in der Region, General Michael Erik Kurilla, in Israel eingetroffen. Der israelische Rundfunk berichtet, Centcom-Befehlshaber Kurilla sei am Morgen gelandet.

Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien hatte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Mittwoch seine Drohung gegen Israel bekräftigt. Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen und Israel müsse bestraft werden, sagte der Religionsführer. Mehr dazu lesen Sie hier.