Der Krieg in Gaza droht zum Flächenbrand zu werden. Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, äußert deutliche Kritik an Ministerpräsident Netanjahu.

Die Lage in Nahost spitzt sich zu: Nach monatelangen Kämpfen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in Gaza könnten weitere Regionalmächte in den Konflikt einsteigen. Besonders groß ist die Sorge vor einem iranischen Angriff.

Der frühere israelische Botschafter in Deutschland Shimon Stein hofft zwar darauf, dass alle Parteien einen Flächenbrand vermeiden wollen. Doch ausgerechnet dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu traut er zu, den Krieg lieber früher als später auszuweiten.

t-online: Herr Stein, wie gefährlich ist die Lage gegenwärtig im Nahen Osten?

Stein: Die Lage ist zunehmend unkalkulierbar geworden. Noch ist die Prämisse, dass der Iran und die Hisbollah kein Interesse an einer großen Auseinandersetzung haben. Ob das auch für Benjamin Netanjahu gilt, ist für mich eine offene Frage.

Für die Hamas jedenfalls gilt die Prämisse nicht.

Nein, denn sie hegt ein großes Interesse an einem regionalen Konflikt. Die Hamas hat schon am 7. Oktober auf eine Ausweitung des Krieges gegen Israel gehofft. Diese Rechnung ist jedoch noch nicht aufgegangen – abgesehen von der Hisbollah, die sich mit der Hamas solidarisiert, aber ihre Angriffe trotz allem begrenzt.

Eigentlich erstaunlich, dass der kleine Krieg noch nicht in einen großen mündete.

Der Grund dafür ist, dass keine der Parteien einen Flächenbrand auslösen möchte. Daher bewegen wir uns momentan noch unterhalb der Schwelle einer großen Auseinandersetzung. Die Schläge, die die Gegner zur jeweiligen Vergeltung anbringen, sollen den Gegenspieler nicht dazu provozieren, sein Verhalten grundsätzlich zu ändern. Es ist ein riskantes Spiel, sodass eine Eskalation, auch wenn sie ungewollt sein mag, jederzeit möglich ist.

Große Kriege entstanden ja oft nur deshalb, weil keiner der Gegner dabei erwischt werden will, sie zu scheuen.

Das stimmt und die Intensität nimmt ja auch zu. Von der Hisbollah, die ihre Nummer zwei verlor, erwarten wir einen Gegenschlag. Das Attentat auf Fuad Shukr, den Hisbollah-Kommandeur, war wiederum die Antwort auf den Anschlag auf ein Drusen-Dorf, bei dem zwölf jugendliche Fußballspieler ihr Leben lassen mussten.

Zur Person Shimon Stein, geboren 1948 in Chaldera, ist ein israelischer Karrierediplomat. Mehrmals hatte er einen Posten in Deutschland inne, zuletzt als Botschafter zwischen 2001 und 2007. Er ist bekannt für seinen Freimut und sein kritisches Temperament.

Was wäre eigentlich gewesen, wenn die zwölf Kinder Juden gewesen wären?

Dann, glaube ich, wäre es da schon zu einer anderen Auseinandersetzung gekommen, wovor ich wirklich Angst habe.

Iran droht martialisch mit gewaltigen Antworten, weil der politische Anführer der Hamas, Ismail Haniyeh, mitten in Teheran getötet wurde.

Wie wenig Iran auf einen großen Krieg aus ist, zeigt sich schon daran, dass die Führung noch mit einer Reaktion abwartet, die allerdings kommen wird, so viel ist sicher. Nun wissen wir aber nicht, ob die Reaktion genauso wie im April ausfallen wird, als das Mullah-Regime Raketensalven mit Ansage auf Israel abfeuerte, die in einer konzertierten Aktion mit England, Frankreich, Jordanien und den USA abgefangen wurden.

In der Logik dieser Weltgegend muss der Iran etwas unternehmen, um ernst genommen zu werden. So war es im April und so dürfte es in Kürze wieder sein.