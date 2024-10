Dabei kommt vor allem der Unmut Nordkoreas zum Ausdruck, dass die Volksrepublik den USA gegenüber eben nicht so aggressiv auftritt wie der nordkoreanische Führer. In Peking wird die Kim-Diktatur dagegen teilweise als rückständiges und menschenverachtendes Regime gesehen, das eben nicht Chinas Weg der Öffnung von 1980 folgen möchte.

China erfolglos in Myanmar

Die größten sicherheitspolitischen Sorgen dürfte sich die chinesische Führung derzeit aber wegen der Lage in Myanmar machen. Die dortige Militärführung, zu der Peking enge Beziehungen pflegt, könnte den Bürgerkrieg in Chinas Nachbarland verlieren. Peking hatte viel Geld in Megaprojekte und in die Infrastruktur des Nachbarlandes gesteckt, deshalb setzte Xi Jinping zunächst auf die korrupten Generale, die in Myanmar geputscht haben. Das steht nun auf dem Spiel.

Auch hier ist die chinesische Führung wütend über das Versagen des Militärregimes, heißt es. China sieht seine Aufgabe darin, chinesisches Eigentum und chinesische Bürger in Myanmar zu schützen. Deshalb knüpft Peking momentan engere Beziehungen zu ethnischen Milizen und anderen regierungsfeindlichen Streitkräften in Myanmar und schließt neue Abkommen. Besondere Sorge gilt der gemeinsamen Grenze, an der Rebellengruppen zuletzt immer weiter an Boden gewannen und Grenzposten besetzten. Xi Jinping geht es offenbar vor allem um Ruhe und Frieden in Myanmar, damit der gegenseitige Handel wieder funktioniert. Denn China hat bereits versucht, einen Frieden zwischen beiden Seiten zu vermitteln – aber das blieb ohne Erfolg.

Das ist letztlich die bittere Lektion für China aus all diesen Beziehungen zu seinen Nachbarn: Die Volksrepublik ist in den vergangenen Jahrzehnten zwar zu einer wirtschaftlichen Supermacht aufgestiegen und hat auch militärisch immer weiter aufgerüstet. Aber diese Macht bringt nicht viel, wenn sich Xi Jinping damit keinen Einfluss verschaffen kann.