In der EU wird indes das 15. Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet. Unter anderem ist geplant, Unternehmen mit Sitz in China ins Visier zu nehmen, die an der Herstellung von Drohnen für Russlands Krieg beteiligt sind. Man würde hier also ein vergleichsweise eher stumpfes Schwert ziehen – und das, obwohl die betroffenen Unternehmen sicherlich nach dem Willen der chinesischen Regierung handeln.

Bislang blieb China im Ukraine-Krieg strategisch unkonkret. Die Volksrepublik betonte stets, neutral zu sein. Man inszenierte sich als verantwortungsvolle Supermacht, legte einen Friedensplan vor. Doch dies war eher eine diplomatische Rauchbombe, denn Xi erhöhte in keiner Phase des Krieges den Druck auf Putin. Bislang schienen die chinesischen Bemühungen also weder ernst gemeint, noch hatten sie einen tatsächlichen Effekt auf den Konflikt.

Auch deshalb versuchte Baerbock in China, erneut an die chinesische Führung zu appellieren. Die Außenministerin sagte, sie habe ihrem chinesischen Kollegen Wang "in diesem Sinne viele Fragen gestellt", und ergänzte: "Wie schon (der südafrikanische Menschenrechtsaktivist, Anm. d. Red.) Desmond Tutu sagte, in Zeiten von Angriffen und Opfern bedeutet Neutralität im Zweifel auch, man unterstützt den Aggressor." Sie habe mit Wang "intensiv" darüber gesprochen, "ob das wirklich im Sinne von Ländern ist in der Welt, die in ihrer eigenen Region im Zweifel auch Sicherheitsherausforderungen haben".

Ein Keil zwischen Putin und Xi?

Aber das ist eben das Problem. Die chinesische Führung sieht die Unterstützung Putins als ihr Sicherheitsinteresse an. Einerseits möchte Peking einen Machtwechsel in Moskau verhindern, weil China innenpolitisches Chaos in dem benachbarten Riesenreich befürchtet. Andererseits ist Russland durch den Ukraine-Krieg zum Juniorpartner Chinas geworden, Putin ist abhängig von Xi und die energiehungrige Volksrepublik hofft auch weiterhin auf billige Rohstoffe aus dem Nachbarland.

Vor dem Hintergrund, dass es nach über 1.000 Kriegstagen nun doch militärisch gut für Putin in der Ukraine aussieht, ist aus der Perspektive Chinas eine positive Entwicklung. Auch in Bezug darauf wird Xi weiterhin abwarten und schauen, was in der Ukraine und durch eine Trump-Administration in den USA geschieht.