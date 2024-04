Beim Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Peking schlägt die chinesische Führung eine Friedenskonferenz für den Ukraine-Krieg vor. Verliert Xi Jinping die Geduld mit Wladimir Putin und seinem Krieg?

Die Weltpolitik ist in Bewegung. Vieles hat sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs verschoben, das gilt auch für die Beziehungen zwischen China und Russland. Am Dienstag ist der russische Außenminister Sergej Lawrow in Peking. Wahrscheinlich soll er den Besuch von Wladimir Putin in China in diesem Sommer vorbereiten, aber Gesprächsbedarf gibt es reichlich. Russland ist durch den Ukraine-Krieg vom Westen entkoppelt und braucht auch deshalb die Rückendeckung aus China.

Deswegen bringt Lawrow vor allem eines in die chinesische Hauptstadt mit: Schmeicheleien. "Wir möchten Ihnen unsere höchste Anerkennung und Bewunderung für die Erfolge aussprechen, die Sie im Laufe der Jahre und vor allem im letzten Jahrzehnt unter Ihrer Führung erreicht haben", sagt Lawrow nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Chinas Präsident habe zu den Ersten gehört, "die dem gewählten Präsidenten Putin ihre Glückwünsche übermittelten, und wir sind unseren chinesischen Freunden für diese Unterstützung sehr dankbar."

Warme Worte. Auch China soll laut russischer Staatsmedien zugesichert haben, dass es die "starke Führung" von Putin unterstützen wird. Beide Seiten betonen, dass sie künftig noch enger zusammenarbeiten sollen. Aber die russische Charmeoffensive und der Umfang der Berichterstattung russischer Medien zeigen vor allem auch eines: Putin muss um die Rückendeckung aus Peking kämpfen, sie ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr – trotz der chinesisch-russischen Rivalität mit dem Westen.

Der westliche Druck durch mögliche Sekundärsanktionen auf die chinesische Wirtschaft steigt und Xi könnte sich auch deshalb gedrängt fühlen, sich in der Ukraine für Frieden zu engagieren. Peking schlägt nun überraschend einen Friedensgipfel vor. Eine Einladung, die Russland nicht ablehnen kann, weil es von China abhängig ist. Doch ob die erneute chinesische Initiative ernst zu nehmen ist oder sie nur als Feigenblatt für eigene Untätigkeit dienen soll – das genau ist die Frage.

Putin will keinen Frieden, aber Xi?

Kein Zweifel, Russland ist momentan in der Ukraine im Aufwind. Vor allem der Munitionsmangel führt dazu, dass die ukrainische Armee den Krieg verlieren könnte, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj erst am Montag wieder betonte. Schuld daran sind vor allem die US-Republikaner, die weiterhin Ukraine-Hilfen im US-Kongress blockieren. Deswegen will der ehemalige US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten die Ukraine besuchen. Aber hat Kiew noch so viel Zeit?

Russland droht den ukrainischen Widerstand langsam zu erdrücken. Kein Grund zum Verhandeln, das zumindest ist die russische Perspektive. Putin gibt sich im März in einem Interview siegessicher: "Sollen wir verhandeln, nur weil denen jetzt die Munition ausgeht?", fragte er. Das wäre "lächerlich".

Mehr als drei Wochen später schlägt China aber genau diese angebliche "Lächerlichkeit" vor, spricht sich für zeitnahe Verhandlungen aus. Der chinesische Außenminister Wang Yi schlage eine Konferenz vor, die die gleichberechtigte Teilnahme beider Länder anerkenne und auf der Friedensvorschläge auf Augenhöhe diskutiert werden könnten, teilt das Außenministerium der Volksrepublik am Dienstag mit.

Aber warum jetzt? Was steckt dahinter? China ist in der Weltpolitik der einzige Akteur, der Putin in die Schranken weisen könnte. Das ist eine Chance. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Xi Jinping eben darauf bisher verzichtet hat. Peking verurteilt den Krieg nicht, sieht sich als neutral und lotet stets die Grenzen für die Unterstützung Russlands neu aus, um nicht ins Fadenkreuz westlicher Sanktionen zu geraten.

Chinesischer Friedensplan ohne Wirkung